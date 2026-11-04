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Vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ: Cấm người dân ra vào!

Minh Đức

TPO - Đại diện nhà thầu cho biết sẽ tạm giữ nguyên hiện trạng ruộng dứa trên đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình đã gần đến kỳ thu hoạch, đồng thời dự kiến hỗ trợ chi phí người dân. Tuy nhiên, người dân sẽ không được phép ra vào khu vực này để chăm sóc, thu hoạch nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tạm giữ nguyên hiện trạng

Ngày 4/11, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình cho biết, nhà thầu đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên đại lộ Hoa Lư theo chỉ đạo của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình.

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Hiện trạng "ruộng dứa" trên đại lộ Hoa Lư có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, đối với hàng cây số dải phân cách và một số diện tích hai bên tuyến đường bị người dân tự ý cải tạo để trồng dứa, nhà thầu dự kiến tạm thời giữ nguyên hiện trạng, chưa tiến hành phá bỏ. Lý do là diện tích trồng dứa khá lớn, nhiều cây đã gần đến kỳ thu hoạch, nếu phá bỏ ngay sẽ gây lãng phí chi phí đầu tư của người dân.

Tuy nhiên, nhà thầu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát, cấm người dân ra vào khu vực trồng dứa để chăm sóc cây, tránh nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị thi công sẽ nghiên cứu phương án hỗ trợ những chi phí mà người dân đã bỏ ra để trồng và chăm sóc dứa.

Đại diện nhà thầu cho rằng, hiện tại cây dứa chưa ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông. Vì vậy, trước mắt đơn vị lựa chọn phương án giữ nguyên diện tích cây trồng thay vì phá bỏ, trong khi tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trên tuyến.

Ông Đinh Văn Trọng - người dân bản Sinh Phú, xã Phú Long - một trong những hộ trực tiếp tham gia trồng dứa trên dải phân cách, cho biết việc trồng dứa xuất phát từ suy nghĩ tận dụng diện tích đất bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm.

“Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là diện tích đất trên dải phân cách rất rộng nhưng lại để không, cỏ mọc rậm rạp rất lãng phí. Vì thế, một số hộ trong bản góp tiền mua cây giống, phân bón về trồng dứa, vừa mong có thêm thu nhập, vừa hạn chế cỏ dại, giữ cảnh quan”, ông Trọng chia sẻ.

Theo ông Trọng, dứa có chu kỳ sinh trưởng khoảng 15-18 tháng. Đến nay, diện tích dứa của gia đình và các hộ dân đã được trồng hơn một năm, dự kiến chỉ vài tháng nữa sẽ bước vào vụ thu hoạch.

Cần làm rõ trách nhiệm quản lý

Ghi nhận ngày 4/11 tại đại lộ Hoa Lư, đoạn qua xã Phú Long, hàng cây số dải phân cách rộng hơn 10m đã bị cải tạo thành những luống dứa thẳng hàng. Dứa được trồng thành 8 luống, nhiều diện tích phát triển xanh tốt, chuẩn bị ra quả. Một số khu vực lề đường cũng xuất hiện tình trạng san gạt đất để trồng cây. Đại lộ Hoa Lư là dự án giao thông có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dài khoảng 23km, sau gần 5 năm thi công hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

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Hình ảnh người dân chăm sóc dứa trên đại lộ Hoa Lư.

Người dân địa phương cho biết những diện tích trồng dứa quy mô lớn xuất hiện trong khoảng 3-5 tháng gần đây. Những người trực tiếp chăm sóc cây được trả công khoảng 250.000 đồng/ngày, nhưng chủ yếu nhận việc qua người trung gian và không nắm được danh tính người thuê thực sự.

Trước đó, ông Đặng Hữu Trường - Phó giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình - cho rằng việc tự ý trồng dứa trên dải phân cách là hành vi vi phạm pháp luật. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.

Phương án tạm giữ nguyên ruộng dứa, xem xét hỗ trợ chi phí đầu tư của người dân có thể hạn chế lãng phí trước mắt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp tình thế, cần làm rõ trách nhiệm quản lý đối với diện tích đất thuộc phạm vi dự án.

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#Đại lộ Hoa Lư #Ninh Bình #An toàn giao thông #Quản lý đất giao thông #Trồng dứa trên đại lộ

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