Đà Nẵng khởi động dự án hơn 1.000 tỷ tại Chu Lai

Ba hạng mục quan trọng thuộc Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được khởi công với tổng vốn 1.098 tỷ đồng, mở thêm quỹ đất sản xuất, nhà xưởng và hạ tầng xử lý môi trường, hướng tới thu hút các dự án công nghệ cao, sản xuất sạch.

Sáng 29/8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khởi công 3 hạng mục thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9, đồng thời đánh dấu bước triển khai mới của một trong những dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn tại khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 346 ha tại các xã Thăng Điền và Thăng Trường, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Tổng vốn đầu tư đăng ký của toàn dự án hơn 4.000 tỷ đồng.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 19/12/2025, dự án khởi công Phân kỳ 1. Sau gần 9 tháng, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khung, giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng được tập trung thi công. Mặt bằng tiếp tục được hoàn thiện để triển khai các hạng mục tiếp theo, sẵn sàng đón nhà đầu tư thứ cấp.

Trong đợt này, 3 hạng mục được khởi công đồng thời với tổng vốn 1.098 tỷ đồng. Trong đó, khu nhà xưởng cho thuê có quy mô khoảng 18 ha, vốn đầu tư 670 tỷ đồng. Đây sẽ là quỹ nhà xưởng được xây dựng sẵn, giúp doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị mặt bằng và sớm đưa hoạt động sản xuất vào vận hành.

Nhà máy xử lý nước thải có công suất 4.200m³/ngày đêm, vốn đầu tư 160 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường tập trung của khu công nghiệp.

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 2 có quy mô khoảng 29,5 ha, vốn đầu tư 268 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng, nâng cao khả năng tiếp nhận các dự án mới.

Khởi công 3 hạng mục thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Theo chủ đầu tư, việc triển khai đồng bộ 3 hạng mục sẽ tạo sự kết nối giữa không gian sản xuất, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý môi trường. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp giảm thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định Khu kinh tế mở Chu Lai, vùng động lực phát triển phía Nam thành phố, đang có cơ hội bứt phá để trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Để duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Đà Nẵng xác định thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại, sinh thái và công nghệ cao là nhiệm vụ then chốt, mang tính đột phá chiến lược.

“Đây không chỉ đơn thuần là việc khởi công công trình, dự án xây dựng, mà là mốc đột phá quan trọng để cụ thể hóa mô hình Khu công nghiệp sinh thái, đa ngành, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường”, ông Bình nhấn mạnh.