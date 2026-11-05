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Kinh tế

Mỹ:

'Núi tiền' của Elon Musk bị vô hiệu hóa

Hồng Nhung

TPO - Dù rót hàng trăm triệu USD vào các chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa, tỷ phú Elon Musk vẫn không thể ngăn ứng viên đảng Dân chủ James Talarico giành chiến thắng tại Texas, Mỹ. Kết quả này cho thấy sức mạnh tài chính của giới tỷ phú không phải lúc nào cũng quyết định được cục diện chính trị Mỹ.

Chiến thắng áp đảo của ứng viên đảng Dân chủ James Talarico trong cuộc đua vào Thượng viện tại Texas đã tạo nên bất ngờ lớn đối với đảng Cộng hòa, đồng thời giáng đòn mạnh vào tỷ phú Elon Musk - người dành nguồn lực tài chính đáng kể để hỗ trợ ứng viên đảng Cộng hoà Ken Paxton.

Theo tờ Financial Times, ủy ban hành động chính trị (PAC) của tỷ phú Musk đã đóng góp 47 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ứng viên Ken Paxton, bên cạnh khoản 158 triệu USD mà tỷ phú này rót vào Senate Leadership Fund hồi tháng 9.

Tuy nhiên, những khoản đầu tư khổng lồ không đủ giúp đảng Cộng hòa giữ lại chiếc ghế Thượng viện tại Texas. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988, vị trí này thuộc về đảng Dân chủ.

Trong bài phát biểu sau chiến thắng, ứng viên đảng Dân chủ Talarico nhấn mạnh: “Chúng tôi vừa chứng minh rằng tất cả tiền bạc trên thế giới cũng không thể đánh bại người dân Texas”.

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Tỷ phú Elon Musk chi hàng trăm triệu USD hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại Texas. Ảnh: CNN.

Trong khi đó, tỷ phú Musk hài hước viết trên mạng xã hội X: “Có vẻ như những tia laser vũ trụ can thiệp bầu cử của tôi lần này không hiệu quả”.

Khoản đầu tư khổng lồ và giới hạn của sức mạnh tài chính

Thất bại tại Texas là diễn biến đáng chú ý đối với tỷ phú Elon Musk. Texas hiện là nơi đặt trụ sở Tesla tại Austin và bãi phóng Starbase của SpaceX.

Không chỉ hỗ trợ ứng viên Paxton thông qua các tổ chức bên ngoài, ông Musk còn trực tiếp sử dụng nền tảng X để công kích ứng viên đảng Dân chủ. Tháng 10, sau khi ứng viên Talarico tạm thời vắng mặt trên đường vận động tranh cử, tỷ phú đăng tải: “Có điều gì đó thực sự không ổn với Talarico”.

Đáp lại, Talarico viết: “Có điều gì đó thực sự không ổn với một hệ thống chính trị cho phép một tỷ phú nghìn tỷ USD mua cho mình một thượng nghị sĩ Mỹ riêng”.

Tỷ phú Elon Musk không chỉ góp tiền vào một trong những cuộc đua Thượng viện tốn kém nhất lịch sử, mà còn trở thành cá nhân tài trợ lớn nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Tổng số tiền ông chi để hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa ước tính lên tới 446 triệu USD.

Khoản tiền được chuyển thông qua các siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) - tổ chức có khả năng huy động số tiền không giới hạn nhưng không được trực tiếp đóng góp cho ứng viên hoặc phối hợp với chiến dịch tranh cử của họ.

Trong khi các cá nhân, đảng phái và tổ chức chính trị truyền thống phải tuân thủ giới hạn pháp lý về quyên góp trực tiếp. Super PAC có thể chi tiêu độc lập, chẳng hạn tài trợ quảng cáo nhằm ủng hộ một ứng viên.

Đảng Dân chủ củng cố vị thế sau bầu cử

Năm 2024, Elon Musk từng trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất của đảng Cộng hòa, rót hàng trăm triệu USD vào chiến dịch tranh cử Tổng thống thành công của ông Donald Trump.

Tuy nhiên, kết quả tại Texas cho thấy nguồn lực tài chính của tỷ phú không phải lúc nào cũng đủ để bảo đảm chiến thắng cho các ứng viên được ông hậu thuẫn.

Chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Talarico được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, góp phần củng cố quyền kiểm soát của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ trong bối cảnh đảng này giành được hàng loạt thắng lợi trên toàn quốc.

Diễn biến thị trường chứng khoán sau bầu cử cũng thu hút sự chú ý. Trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ nhìn chung tăng điểm vào sáng 5/11, cổ phiếu Tesla và SpaceX lần lượt giảm 4,9% và 3,4%.

Trong chiến dịch tranh cử, nhiều thành viên đảng Dân chủ đã công khai phản đối việc mở rộng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là vấn đề được quan tâm trong cuộc đua tại Texas.

BBC

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#Elon Musk #James Talarico #Ken Paxton #bầu cử Texas #Thượng viện Mỹ #đảng Dân chủ #Super PAC

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