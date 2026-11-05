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Kinh tế

LABONITA VIỆT NAM và hành trình lan tỏa tinh thần chăm da dịu lành

P.V

Khi xu hướng làm đẹp Hàn Quốc ngày càng chú trọng dưỡng ẩm, phục hồi và duy trì nền da khỏe mạnh, LABONITA lựa chọn phát triển các giải pháp chăm sóc da dịu nhẹ, hướng đến nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Với thông điệp “Ẩm mượt chuẩn Hàn – Dịu lành làn da”, thương hiệu từng bước mang tinh thần chăm sóc da Hàn Quốc đến gần hơn với phụ nữ Việt.

Từ Hàn Quốc đến Việt Nam: Hành trình phát triển của LABONITA

LABONITA là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da đến từ Hàn Quốc, ra đời năm 2005 với các sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Charmzone NC1. Sau quá trình phát triển, thương hiệu từng bước mở rộng hoạt động sang hơn 10 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan...

Tháng 6/2022, LABONITA chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước phát triển của thương hiệu tại khu vực Đông Nam Á. Hoạt động phân phối tại Việt Nam hiện do Công ty TNHH Quốc tế Lam Châu Beauty đảm nhiệm. Thương hiệu từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối nhằm đưa các giải pháp chăm sóc da Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Với thông điệp “Ẩm mượt chuẩn Hàn – Dịu lành làn da”, LABONITA tập trung phát triển các dòng sản phẩm dưỡng ẩm, làm dịu và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong hành trình đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, hướng đến việc nuôi dưỡng làn da ẩm mượt, cân bằng và khỏe mạnh.

Hành trình phát triển của LABONITA từ Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam.
Hành trình phát triển của LABONITA từ Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam.

LABONITA và định hướng chăm sóc da dịu nhẹ, chú trọng dưỡng ẩm và hỗ trợ phục hồi

Tại Việt Nam, khí hậu nhiệt đới ẩm, thời tiết thay đổi cùng những tác động từ môi trường đô thị và thói quen sinh hoạt có thể khiến làn da gặp tình trạng khô căng, thiếu ẩm hoặc dễ khó chịu. Điều này khiến việc dưỡng ẩm và chăm sóc hàng rào bảo vệ da trở thành nhu cầu đáng quan tâm trong chu trình chăm sóc hằng ngày.

Nắm bắt nhu cầu đó, LABONITA phát triển danh mục mỹ phẩm đa dạng, từ làm sạch dịu nhẹ, bổ sung độ ẩm đến hỗ trợ làm dịu và phục hồi da. Thay vì tập trung vào những thay đổi tức thời, thương hiệu hướng đến việc chăm sóc nền da một cách bền vững, chú trọng các thành phần như Hyaluronic Acid (HA), Panthenol (B5), Cica và chiết xuất thực vật. Trong đó, HA hỗ trợ duy trì độ ẩm, còn Panthenol góp phần làm dịu và hỗ trợ chăm sóc hàng rào bảo vệ da, giúp người dùng xây dựng thói quen dưỡng da phù hợp mỗi ngày.

LABONITA hướng đến các giải pháp dưỡng ẩm, hỗ trợ chăm sóc da dịu nhẹ, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt.
LABONITA hướng đến các giải pháp dưỡng ẩm, hỗ trợ chăm sóc da dịu nhẹ, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt.

Khám phá ba sản phẩm chăm sóc da tiêu biểu từ LABONITA

Vital Hyaluronic Acid Serum – Bổ sung độ ẩm, duy trì làn da căng mịn

Đại diện cho dòng dưỡng ẩm của LABONITA, Vital Hyaluronic Acid Serum được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung và hỗ trợ duy trì độ ẩm cho làn da.

Serum HA của LABONITA chứa phức hợp 7 dạng Hyaluronic Acid, trong đó có Sodium Hyaluronate 9.000 ppm, hỗ trợ bổ sung và duy trì độ ẩm, giúp da mềm mại và căng mịn hơn.

Panthenol Repair Ampoule – Hỗ trợ làm dịu và chăm sóc hàng rào bảo vệ da

Nếu Hyaluronic Acid tập trung vào nhu cầu cấp ẩm, Panthenol Repair Ampoule là đại diện của LABONITA trong nhóm tinh chất hướng đến làm dịu và hỗ trợ phục hồi nền da.

Khi làn da dễ khó chịu hoặc cần tăng cường chăm sóc, những thành phần như Panthenol và Cica thường được cân nhắc trong chu trình dưỡng da. Serum kết hợp 5% Panthenol, phức hợp 5-Cica và Moisture B chứa các thành phần nguồn gốc thực vật như lô hội, rễ sen. Công thức hướng đến dưỡng ẩm, làm dịu cảm giác khô căng và hỗ trợ chăm sóc hàng rào bảo vệ da.

Vital Panthenol Gel Cleanser – Làm sạch dịu nhẹ với độ pH 5.5

Bên cạnh các dòng tinh chất, LABONITA còn chú trọng bước làm sạch, yếu tố quan trọng trong việc duy trì thói quen chăm sóc da phù hợp.

Vital Panthenol Gel Cleanser là sữa rửa mặt dạng gel có độ pH 5.5, kết hợp Panthenol cùng chiết xuất rau má và diếp cá, giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, đồng thời hỗ trợ duy trì độ ẩm và hạn chế cảm giác khô căng sau khi làm sạch.

Ba sản phẩm tiêu biểu của LABONITA hướng đến nhu cầu làm sạch, dưỡng ẩm và hỗ trợ làm dịu da.
Ba sản phẩm tiêu biểu của LABONITA hướng đến nhu cầu làm sạch, dưỡng ẩm và hỗ trợ làm dịu da.

LABONITA Việt Nam – Lan tỏa tinh thần chăm da dịu lành từ Hàn Quốc

Giữa thị trường mỹ phẩm ngày càng đa dạng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến công dụng mà còn chú trọng nguồn gốc xuất xứ, thành phần và sự phù hợp với nhu cầu của làn da.

Đồng hành cùng xu hướng đó, LABONITA Việt Nam định hướng phát triển dựa trên các giá trị Uy tín, Thấu hiểu, Khoa học và Bền vững. Thương hiệu chú trọng xây dựng danh mục sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc Hàn Quốc, đồng thời phát triển hệ thống phân phối nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và minh bạch hơn.

Với thông điệp “Ẩm mượt chuẩn Hàn – Dịu lành làn da”, LABONITA Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình nuôi dưỡng làn da ẩm khỏe, cân bằng và mềm mại, để việc chăm sóc da trở thành thói quen tích cực mỗi ngày.

Thông tin thương hiệu: LABONITA Việt NamWebsite: https://labonita.com.vn

Đơn vị tại Việt Nam: Công ty TNHH Quốc tế Lam Châu Beauty

#LABONITA Việt Nam #mỹ phẩm Hàn Quốc

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