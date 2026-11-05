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Ninh Bình xử lý vụ 'hô biến' dải phân cách đại lộ nghìn tỷ thành ruộng dứa

Minh Đức

TPO - Trước tình trạng người dân tự ý cải tạo dải phân cách Đại lộ Hoa Lư để trồng dứa, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất trước mắt cho phép người dân thu hoạch hết vụ hiện tại, nhưng tuyệt đối không để phát sinh diện tích trồng mới.

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Ruộng dứa trên đại lộ Hoa Lư.

Ngày 5/11, trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết tỉnh đã nắm được tình trạng người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư.

Theo ông Sơn, trước mắt tỉnh thống nhất tạo điều kiện để người dân thu hoạch hết diện tích dứa đã trồng, tránh gây lãng phí công sức và chi phí đầu tư. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là tuyệt đối không được phát sinh việc trồng mới trên dải phân cách và các khu vực thuộc phạm vi công trình giao thông.

“Trước mắt, chúng tôi đồng ý để người dân thu hoạch hết vụ dứa, bên cạnh đó tuyệt đối không để phát sinh việc trồng mới. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, nếu có giải pháp bảo đảm an toàn thì vẫn có thể tiếp tục xem xét”, ông Sơn nói.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cũng gợi mở phương án nghiên cứu sử dụng dải phân cách để trồng hoa, cây cảnh, vừa tạo cảnh quan, vừa bảo đảm phù hợp với công năng của công trình giao thông.

Đáng chú ý, ông Sơn nhấn mạnh việc xử lý không chỉ dừng ở yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông mà còn phải đặc biệt quan tâm đến kết cấu hạ tầng. Người dân không được tự ý đào bới, cải tạo nền đất gây ảnh hưởng đến công trình, nhất là nguy cơ làm hư hỏng chân ta-luy và các hạng mục liên quan.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện theo hướng thấu tình, đạt lý. Dù việc tự ý canh tác trên dải phân cách giao thông là không đúng quy định, cách xử lý cần mềm dẻo, nhân văn, giúp người dân hiểu và tự giác chấp hành.

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Những cây dứa đã đến ngày sinh hoa kết trái trên đại lộ Hoa Lư.

Trước đó, tình trạng hàng kilomet dải phân cách Đại lộ Hoa Lư, đoạn qua xã Phú Long, bị cải tạo thành những luống dứa đã thu hút sự chú ý của dư luận. Một số hộ dân trực tiếp tham gia trồng dứa cho biết do chưa hiểu rõ các quy định pháp luật, họ đã góp tiền mua cây giống, phân bón để tận dụng diện tích đất bỏ trống. Người dân mong muốn được tạo điều kiện thu hoạch hết vụ dứa hiện tại, sau đó tự nguyện bàn giao lại mặt bằng.

Đại lộ Hoa Lư, trước đây là dự án đường Đông - Tây giai đoạn I, được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Sau đó, dự án được điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nâng tổng vốn đầu tư lên gần 1.928 tỷ đồng.

Tuyến đường dài gần 23 km, quy mô 4 làn xe, riêng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao với đường cao tốc Bắc - Nam được đầu tư quy mô 8 làn xe. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương giữa khu vực Tây Bắc với Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Trung Bộ.

Sau gần 5 năm thi công, công trình cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao, đưa vào khai thác. Việc người dân tự ý cải tạo dải phân cách để trồng dứa trên tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý, bảo vệ công trình và bảo đảm an toàn giao thông.

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#Đại lộ Hoa Lư #Ninh Bình #Trồng dứa #An toàn giao thông #Quản lý hạ tầng giao thông

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