VimexFood kết nối khách hàng F&B qua trải nghiệm thịt bò Canada tại Vietfood Hà Nội 2026

Ngay trong những ngày đầu hội chợ Vietfood & Beverage – ProPack 2026 Hà Nội, gian hàng của VimexFood đã thu hút đông đảo khách tham quan tìm hiểu và thưởng thức thịt bò Canada. Bên cạnh hoạt động trưng bày, chế biến trực tiếp, khách hàng đã chia sẻ nhu cầu nguyên liệu và tìm hiểu khả năng cung ứng, mở ra cơ hội hợp tác trong ngành F&B và bán lẻ thực phẩm.

VimexFood giới thiệu thịt bò Canada và mở rộng kết nối cùng đối tác F&B tại Vietfood Hà Nội 2026.

Với các doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực, lựa chọn nguyên liệu chất lượng mới chỉ là bước khởi đầu. Nguồn hàng ổn định, quy cách phù hợp, điều kiện bảo quản và khả năng giao nhận là những yếu tố then chốt giúp duy trì chất lượng phục vụ, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Những nhu cầu này đã được khách hàng chia sẻ trực tiếp tại gian hàng VimexFood. Từ trải nghiệm món ăn đến tìm hiểu sản phẩm và khả năng cung ứng, các hoạt động giúp khách tham quan có thêm cơ sở cân nhắc nguồn nguyên liệu cho mô hình kinh doanh.

Thịt bò Canada thu hút khách tham quan qua hoạt động chế biến và dùng thử

Tại gian hàng, VimexFood giới thiệu các dòng thịt bò Canada thông qua trưng bày sản phẩm, chế biến trực tiếp và phục vụ món ăn dùng thử. Nhiều khách tham quan dừng chân quan sát nguyên liệu, tìm hiểu thông tin xuất xứ, đặc điểm từng phần thịt.

Hoạt động chế biến trực tiếp của đầu bếp thu hút khách tham quan theo dõi và thưởng thức món ăn. Qua trải nghiệm thực tế, khách hàng có thể cảm nhận hương vị, độ mềm và kết cấu của thịt bò Canada, đồng thời tìm hiểu phần thịt được sử dụng cùng phương pháp chế biến.

Hoạt động chế biến và dùng thử giúp khách tham quan trực tiếp trải nghiệm thịt bò Canada.

Đối với các bếp trưởng và khách hàng kinh doanh dịch vụ F&B, việc xem nguyên liệu kết hợp thưởng thức món ăn giúp đánh giá sản phẩm cụ thể hơn. Những câu hỏi về lựa chọn phần thịt, tỷ lệ mỡ và cách chế biến phù hợp đã được trao đổi ngay tại gian hàng.

Các hoạt động này giúp khách hàng có thêm cơ sở lựa chọn nguyên liệu cho thực đơn hiện có, cân nhắc phát triển món mới hoặc bổ sung danh mục bán hàng.

Kết nối nhu cầu nguyên liệu với năng lực cung ứng

Từ sự quan tâm đến sản phẩm, nhiều khách hàng đã trao đổi trực tiếp với đội ngũ VimexFood. Những chia sẻ bước đầu về mô hình kinh doanh và nhu cầu nguyên liệu là cơ sở để doanh nghiệp giới thiệu các lựa chọn sản phẩm cùng khả năng cung ứng phù hợp.

Đội ngũ VimexFood giới thiệu sản phẩm và lắng nghe nhu cầu nguyên liệu của khách hàng

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nguyên liệu cần phù hợp với món ăn, định lượng và phương pháp chế biến. VimexFood giới thiệu danh mục thịt bò Canada cùng các lựa chọn quy cách cắt, giúp khách hàng có thêm thông tin để cân nhắc hiệu quả sử dụng, thời gian chuẩn bị và chi phí nguyên liệu.

Với khách hàng kinh doanh phân phối và bán lẻ, việc tìm hiểu nguồn hàng còn gắn với thông tin xuất xứ, quy cách đóng gói và khả năng bổ sung sản phẩm theo kế hoạch. Khách hàng đã tham khảo danh mục, tìm hiểu đặc điểm sản phẩm và chia sẻ nhu cầu nguồn hàng phù hợp với định hướng kinh doanh.

VimexFood khẳng định vị thế là nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm quy mô lớn tại Việt Nam thông qua nguồn hàng nhập khẩu trực tiếp và năng lực cung ứng đồng bộ. Là đối tác trực tiếp của các hãng thịt bò Canada, doanh nghiệp tổ chức chuỗi logistics lạnh xuyên suốt từ cảng nhập hàng, qua hệ thống kho lạnh tại miền Bắc và miền Nam đến đội xe lạnh giao nhận. Nhiệt độ được giám sát trong quá trình bảo quản và vận chuyển nhằm duy trì chất lượng nguyên liệu.

Bên cạnh đó, VimexFood cung cấp dịch vụ pha lóc, cân định lượng và đóng gói hút chân không theo yêu cầu, đáp ứng quy cách phục vụ chế biến và bán lẻ. Sự phối hợp giữa nguồn hàng, sơ chế và giao nhận giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của từng mô hình kinh doanh, hỗ trợ khách hàng chủ động kế hoạch nhập hàng và kiểm soát chi phí nguyên liệu.

Mở rộng kết nối, hướng tới hợp tác lâu dài

Những cuộc gặp gỡ tại hội chợ đã tạo cơ hội để VimexFood giới thiệu sản phẩm, lắng nghe nhu cầu và trao đổi bước đầu về khả năng hợp tác. Thông tin được chia sẻ là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục kết nối, sắp xếp các buổi làm việc chuyên sâu nhằm làm rõ yêu cầu và đề xuất phương án cung ứng sau hội chợ.

Với VimexFood, giá trị của triển lãm còn nằm ở cơ hội thấu hiểu nhu cầu thị trường. Từ những chia sẻ tại gian hàng, doanh nghiệp hướng đến xây dựng quan hệ cung ứng lâu dài, gắn chất lượng nguyên liệu với sự phù hợp trong sơ chế, bảo quản và giao nhận.

VimexFood tiếp tục đón khách tham quan, tổ chức chế biến và dùng thử thịt bò Canada đến hết ngày 7/11/2026 tại Hall A1 – Booth 227–228, Trung tâm I.C.E – 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

