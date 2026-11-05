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Kinh tế

Đóng điện các mạch đường dây 220kV, giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo tại Tây Nam Bộ

P.V

Đường dây mạch kép 220kV đấu nối Trạm biến áp (TBA) 220kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nhà máy điện Cà Mau – Sóc Trăng khi chính thức hoạt động góp phần giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực miền Tây Nam Bộ lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải trong khu vực.

Vào lúc 02h50 ngày 3/11/2026, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO), Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) và các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án đường dây mạch kép 220kV đấu nối Trạm biến áp (TBA) 220kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nhà máy điện Cà Mau – Sóc Trăng.

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Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành; Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tiếp nhận quản lý vận hành.

Công trình có quy mô xây dựng đường dây 220kV mạch kép, chiều dài khoảng 4,37 km, đấu nối TBA 220kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nhà máy điện Cà Mau – Sóc Trăng hiện hữu. Đồng thời, dự án thực hiện hoán chuyển các vị trí đấu nối đường dây 220kV Nhà máy điện gió Bạc Liêu và đường dây 220kV đi Sóc Trăng tại TBA 220kV Bạc Liêu; mở rộng trạm, lắp đặt bổ sung các ngăn lộ và thiết bị liên quan.

Dự án được xây dựng trên địa bàn phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (địa danh cũ thuộc thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

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Đường dây mạch kép 220kV đấu nối TBA 220kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nhà máy điện Cà Mau – Sóc Trăng

Mặc dù có quy mô không lớn, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc bố trí lịch cắt điện để hoán chuyển các vị trí đấu nối, phục vụ thi công. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng phát sinh những vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Trước những khó khăn đó, EVNNPT, SPMB đã phối hợp chặt chẽ với SSO, PTC4, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, chung tay của các hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công và hoàn thành các hạng mục công trình. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, dự án đã được đóng điện thành công, đáp ứng tiến độ đề ra.

Việc đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết lưới 220kV khu vực, tăng cường khả năng liên kết, hỗ trợ công suất giữa các vùng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng. Đặc biệt, công trình góp phần giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực miền Tây Nam Bộ lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải trong khu vực.

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Các đường dây 220kV đấu nối từ TBA 220kV Bạc Liêu

Đóng điện thành công dự án tiếp tục khẳng định nỗ lực của EVNNPT và SPMB trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình lưới điện, từng bước hoàn thiện hạ tầng truyền tải, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn điện và bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.

Đóng điện thành công máy biến áp AT1 Trạm biến áp 500kV Di Linh

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cũng cho biết, vào lúc 0 giờ 40 phút, ngày 31/10/2026, tại Trạm biến áp 500kV Di Linh, tổng công ty và Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công hạng mục máy biến áp AT1 500kV-900MVA, thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Di Linh. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch, đảm bảo nâng cao năng lực truyền tải điện, góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định.

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Máy biến áp AT1 được lắp đặt hoàn chỉnh trước giờ đóng điện

Theo ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc PTC3, trước khi triển khai dự án, MBA AT1, AT2 của trạm thường xuyên mang tải ở mức 90% đến 100% công suất, làm gia tăng nguy cơ sự cố và hạn chế khả năng huy động các nguồn điện trong khu vực. Vì vậy, nâng công suất trạm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm bảo đảm an ninh cung cấp điện và giải tỏa công suất các nguồn năng lượng. Việc đưa MBA AT1 500kV-900MVA vào vận hành đã nâng tổng công suất trạm từ 900MVA lên 1.350MVA, bước đầu tăng khả năng giải tỏa nguồn công suất các nhà máy điện cho khu vực Lâm Đồng và Nam Trung Bộ.

Ông Cường cho biết, trong tháng 11/2026, PTC3 tiếp tục phối hợp với các đơn vị thi công thay thế MBA AT2 500kV-450MVA bằng máy biến áp 900MVA, phấn đấu hoàn thành dự án, nâng tổng công suất trạm lên 1.800MVA. Khi hoàn thành, dự án sẽ tăng khả năng giải tỏa các nguồn công suất các nhà máy điện trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phụ tải miền Nam và hỗ trợ truyền tải điện ra phía Bắc theo các kịch bản vận hành hệ thống.

Việc đóng điện thành công MBA AT1 không chỉ là dấu mốc quan trọng của dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Di Linh mà còn khẳng định quyết tâm của EVNNPT, PTC3 và các đơn vị tham gia trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải điện trọng điểm. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, tăng cường bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của đất nước trong giai đoạn mới.

#đường dây 220kV #Bạc Liêu

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