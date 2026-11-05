Giá vàng tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (5/11), giá vàng trong nước đồng loạt tăng rất mạnh theo giá thế giới. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC trên mốc 144 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá bán vàng miếng lên mốc 144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên trên mốc 144 triệu đồng/lượng bán ra. Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140 - 143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139 - 143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.126 USD/ounce, tăng 196 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 128,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 15,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi các dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.510 - 25.960 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 70 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá bán USD tại các ngân hàng khác cũng duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD.