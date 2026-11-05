DOJI tăng cường trao đổi chuyên môn với gia, nâng cao trải nghiệm mua sắm trang sức của khách hàng

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI đẩy mạnh trao đổi chuyên môn với Viện Ngọc học Hoa Kỳ (Gemological Institute of America - GIA) trên các phương diện đào tạo nhân lực - thiết bị ứng dụng - kiến thức ngành nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các điểm bán.

Đào tạo đội ngũ, nâng cao năng lực tư vấn chuyên sâu

Với đặc thù là dòng sản phẩm có giá trị, kim cương, đá màu hay trang sức đòi hỏi người mua cần được tư vấn chuyên sâu để hiểu rõ đặc tính và giá trị sản phẩm. Nhận thức rõ điều đó, Tập đoàn DOJI xác định nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên là một trong những trọng tâm cải thiện trải nghiệm khách hàng. Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, để hiện thực hóa chiến lược này, mới đây, cán bộ quản lý và nhân viên DOJI đã hoàn thành khóa đào tạo GIA Applied Jewelry Professional (AJP) tại Bangkok, Thái Lan.

DOJI chú trọng đầu tư tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ.

Thông qua chương trình đào tạo, đội ngũ nhân viên DOJI được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về kim cương, đá màu và trang sức, kết hợp giữa lý thuyết với hoạt động quan sát, nhận diện mẫu vật thực tế. Qua đó, đội ngũ tư vấn viên bán lẻ của DOJI có thể hiểu đúng về đặc tính, giá trị sản phẩm, từ đó cung cấp thông tin chính xác, giải thích rõ ràng trên cơ sở chuyên môn và đưa ra những tư vấn phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Đây chính là nền tảng để xây dựng niềm tin, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm trang sức của khách hàng.

Ứng dụng thiết bị chuyên dụng của GIA trong hoạt động bán lẻ

DOJI đào tạo sử dụng thiết bị chuyên dụng của GIA.

Song song với việc nâng cao năng lực đội ngũ, DOJI đầu tư thiết bị chuyên dụng nhằm hỗ trợ quá trình kiểm tra và xác minh thông tin sản phẩm tại hệ thống trung tâm trang sức. Trong đó, Tập đoàn DOJI đã đưa hai dòng thiết bị chuyên dụng của GIA: máy nhận dạng kim cương GIA iD100 và máy quan sát số khắc GIA Match iD, vào sử dụng, hỗ trợ xác minh thông tin kim cương ngay tại điểm bán.

Máy GIA Match iD được sử dụng tại trung tâm DOJI Tower.

GIA iD100 ứng dụng công nghệ quang phổ, hỗ trợ phân biệt kim cương tự nhiên với kim cương tổng hợp, cũng như các loại đá mô phỏng kim cương. Thiết bị có thể nhận dạng cả kim cương rời và kim cương đã gắn trên trang sức, với thời gian trả kết quả tự động dưới 2 giây. Trong khi đó, GIA Match iD hỗ trợ quan sát số khắc laser trên cạnh kim cương rời và đối chiếu với báo cáo phân cấp kim cương kỹ thuật số của GIA thông qua ứng dụng di động. Thiết bị giúp xác minh thông tin đối với những viên kim cương đã được GIA kiểm tra, cấp báo cáo và khắc mã cạnh, thông qua việc đối chiếu hình ảnh số khắc với dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu của GIA.

Máy GIA iD100 - thiết bị hỗ trợ nhận dạng kim cương tự nhiên, góp phần tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm tại hệ thống bán lẻ DOJI.

Với hai thiết bị chuyên dụng của GIA, khách hàng có thể trực tiếp quan sát quá trình đối chiếu, xác minh thông tin đối với những viên kim cương thuộc phạm vi áp dụng. Đây là một trong những giải pháp góp phần tăng cường tính minh bạch, giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Liên tục trao đổi chuyên môn, cập nhật tri thức và giải pháp quốc tế

Không dừng lại ở các chương trình đào tạo và ứng dụng thiết bị hiện có, DOJI tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn với GIA để cập nhật những kiến thức mới của ngành, xu hướng phát triển và các ứng dụng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực kim cương, đá quý, trang sức. Cũng trong tháng 10, ông Tom Takada – Giám đốc Cấp cao phụ trách Phát triển Thị trường khu vực châu Á của GIA đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn DOJI tại DOJI Tower, Hà Nội.

Đại diện GIA tham quan và làm việc tại Trung tâm trang sức và Viện Ngọc học thuộc Tập đoàn DOJI.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các dịch vụ, giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực kim cương, đá màu, ngọc trai và trang sức; đồng thời cập nhật tình hình thị trường và khả năng ứng dụng khoa học – công nghệ trong hoạt động nhận dạng, xác minh thông tin đá quý.

Những trao đổi này giúp DOJI tiếp cận thêm kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tìm hiểu các giải pháp chuyên ngành phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển hệ thống bán lẻ. Qua đó, hoạt động đầu tư công nghệ và đào tạo nhân sự có thêm cơ sở để tiếp tục được hoàn thiện.

Thông qua trao đổi với GIA trên các phương diện đào tạo - thiết bị - kiến thức chuyên môn, DOJI đang tiếp tục củng cố nền tảng chất lượng, nâng cao năng lực phục vụ và hoàn thiện trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống. Đây không chỉ là những nỗ lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, mà còn thể hiện cam kết nhất quán của DOJI trong hành trình kiến tạo những giá trị bền vững, lấy chất lượng làm nền tảng và niềm tin của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển.