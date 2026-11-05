Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

DOJI tăng cường trao đổi chuyên môn với gia, nâng cao trải nghiệm mua sắm trang sức của khách hàng

P.V

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI đẩy mạnh trao đổi chuyên môn với Viện Ngọc học Hoa Kỳ (Gemological Institute of America - GIA) trên các phương diện đào tạo nhân lực - thiết bị ứng dụng - kiến thức ngành nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các điểm bán.

Đào tạo đội ngũ, nâng cao năng lực tư vấn chuyên sâu

Với đặc thù là dòng sản phẩm có giá trị, kim cương, đá màu hay trang sức đòi hỏi người mua cần được tư vấn chuyên sâu để hiểu rõ đặc tính và giá trị sản phẩm. Nhận thức rõ điều đó, Tập đoàn DOJI xác định nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên là một trong những trọng tâm cải thiện trải nghiệm khách hàng. Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, để hiện thực hóa chiến lược này, mới đây, cán bộ quản lý và nhân viên DOJI đã hoàn thành khóa đào tạo GIA Applied Jewelry Professional (AJP) tại Bangkok, Thái Lan.

DOJI chú trọng đầu tư tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ.
DOJI chú trọng đầu tư tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ.

Thông qua chương trình đào tạo, đội ngũ nhân viên DOJI được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về kim cương, đá màu và trang sức, kết hợp giữa lý thuyết với hoạt động quan sát, nhận diện mẫu vật thực tế. Qua đó, đội ngũ tư vấn viên bán lẻ của DOJI có thể hiểu đúng về đặc tính, giá trị sản phẩm, từ đó cung cấp thông tin chính xác, giải thích rõ ràng trên cơ sở chuyên môn và đưa ra những tư vấn phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Đây chính là nền tảng để xây dựng niềm tin, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm trang sức của khách hàng.

Ứng dụng thiết bị chuyên dụng của GIA trong hoạt động bán lẻ

DOJI đào tạo sử dụng thiết bị chuyên dụng của GIA.
DOJI đào tạo sử dụng thiết bị chuyên dụng của GIA.

Song song với việc nâng cao năng lực đội ngũ, DOJI đầu tư thiết bị chuyên dụng nhằm hỗ trợ quá trình kiểm tra và xác minh thông tin sản phẩm tại hệ thống trung tâm trang sức. Trong đó, Tập đoàn DOJI đã đưa hai dòng thiết bị chuyên dụng của GIA: máy nhận dạng kim cương GIA iD100 và máy quan sát số khắc GIA Match iD, vào sử dụng, hỗ trợ xác minh thông tin kim cương ngay tại điểm bán.

Máy GIA Match iD được sử dụng tại trung tâm DOJI Tower.
Máy GIA Match iD được sử dụng tại trung tâm DOJI Tower.

GIA iD100 ứng dụng công nghệ quang phổ, hỗ trợ phân biệt kim cương tự nhiên với kim cương tổng hợp, cũng như các loại đá mô phỏng kim cương. Thiết bị có thể nhận dạng cả kim cương rời và kim cương đã gắn trên trang sức, với thời gian trả kết quả tự động dưới 2 giây. Trong khi đó, GIA Match iD hỗ trợ quan sát số khắc laser trên cạnh kim cương rời và đối chiếu với báo cáo phân cấp kim cương kỹ thuật số của GIA thông qua ứng dụng di động. Thiết bị giúp xác minh thông tin đối với những viên kim cương đã được GIA kiểm tra, cấp báo cáo và khắc mã cạnh, thông qua việc đối chiếu hình ảnh số khắc với dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu của GIA.

Máy GIA iD100 - thiết bị hỗ trợ nhận dạng kim cương tự nhiên, góp phần tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm tại hệ thống bán lẻ DOJI.
Máy GIA iD100 - thiết bị hỗ trợ nhận dạng kim cương tự nhiên, góp phần tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm tại hệ thống bán lẻ DOJI.

Với hai thiết bị chuyên dụng của GIA, khách hàng có thể trực tiếp quan sát quá trình đối chiếu, xác minh thông tin đối với những viên kim cương thuộc phạm vi áp dụng. Đây là một trong những giải pháp góp phần tăng cường tính minh bạch, giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Liên tục trao đổi chuyên môn, cập nhật tri thức và giải pháp quốc tế

Không dừng lại ở các chương trình đào tạo và ứng dụng thiết bị hiện có, DOJI tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn với GIA để cập nhật những kiến thức mới của ngành, xu hướng phát triển và các ứng dụng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực kim cương, đá quý, trang sức. Cũng trong tháng 10, ông Tom Takada – Giám đốc Cấp cao phụ trách Phát triển Thị trường khu vực châu Á của GIA đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn DOJI tại DOJI Tower, Hà Nội.

Đại diện GIA tham quan và làm việc tại Trung tâm trang sức và Viện Ngọc học thuộc Tập đoàn DOJI.
Đại diện GIA tham quan và làm việc tại Trung tâm trang sức và Viện Ngọc học thuộc Tập đoàn DOJI.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các dịch vụ, giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực kim cương, đá màu, ngọc trai và trang sức; đồng thời cập nhật tình hình thị trường và khả năng ứng dụng khoa học – công nghệ trong hoạt động nhận dạng, xác minh thông tin đá quý.

Những trao đổi này giúp DOJI tiếp cận thêm kinh nghiệm quốc tế, đồng thời tìm hiểu các giải pháp chuyên ngành phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển hệ thống bán lẻ. Qua đó, hoạt động đầu tư công nghệ và đào tạo nhân sự có thêm cơ sở để tiếp tục được hoàn thiện.

Thông qua trao đổi với GIA trên các phương diện đào tạo - thiết bị - kiến thức chuyên môn, DOJI đang tiếp tục củng cố nền tảng chất lượng, nâng cao năng lực phục vụ và hoàn thiện trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống. Đây không chỉ là những nỗ lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, mà còn thể hiện cam kết nhất quán của DOJI trong hành trình kiến tạo những giá trị bền vững, lấy chất lượng làm nền tảng và niềm tin của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển.

#DOJI #GIA #trang sức DOJI

Cùng chuyên mục

Từ quy hoạch đến thực tiễn phát triển đô thị

Từ quy hoạch đến thực tiễn phát triển đô thị

TPO - Đô thị hóa là con đường tất yếu của phát triển kinh tế. Nhưng đô thị hóa không đơn giản là mở rộng địa giới, tăng diện tích đất xây dựng, xây thêm nhà cao tầng hay làm thêm đường sá. Điều quan trọng là tổ chức không gian dân cư, sản xuất, dịch vụ và hạ tầng sao cho người dân có việc làm, có nhà ở phù hợp, đi lại thuận tiện và được sống trong môi trường tốt.

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG: ‘Tạo động lực tăng trưởng mới, nâng tầm vị thế VRG’

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG: ‘Tạo động lực tăng trưởng mới, nâng tầm vị thế VRG’

Giai đoạn 2026–2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), hướng đến tầm nhìn năm 2045. Trên nền tảng ngành cao su truyền thống, VRG định hướng phát triển đa ngành, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Xung quanh những định hướng chiến lược này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

VimexFood kết nối khách hàng F&B qua trải nghiệm thịt bò Canada tại Vietfood Hà Nội 2026

VimexFood kết nối khách hàng F&B qua trải nghiệm thịt bò Canada tại Vietfood Hà Nội 2026

Ngay trong những ngày đầu hội chợ Vietfood & Beverage – ProPack 2026 Hà Nội, gian hàng của VimexFood đã thu hút đông đảo khách tham quan tìm hiểu và thưởng thức thịt bò Canada. Bên cạnh hoạt động trưng bày, chế biến trực tiếp, khách hàng đã chia sẻ nhu cầu nguyên liệu và tìm hiểu khả năng cung ứng, mở ra cơ hội hợp tác trong ngành F&B và bán lẻ thực phẩm.

Giá vàng tăng rất mạnh

Giá vàng tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (5/11), giá vàng trong nước đồng loạt tăng rất mạnh theo giá thế giới. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC trên mốc 144 triệu đồng/lượng.

Đóng điện các mạch đường dây 220kV, giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo tại Tây Nam Bộ

Đóng điện các mạch đường dây 220kV, giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo tại Tây Nam Bộ

Đường dây mạch kép 220kV đấu nối Trạm biến áp (TBA) 220kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nhà máy điện Cà Mau – Sóc Trăng khi chính thức hoạt động góp phần giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực miền Tây Nam Bộ lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải trong khu vực.

Dự án điện gió tại Lào của bầu Hiển báo lãi gần 1.100 tỷ đồng sau 9 tháng

Dự án điện gió tại Lào của bầu Hiển báo lãi gần 1.100 tỷ đồng sau 9 tháng

Sau chưa đầy một năm vận hành thương mại, Dự án nhà máy điện gió Savan 1 (giai đoạn 1) tại Lào do Tập đoàn T&T Group đầu tư đã ghi nhận gần 47 triệu USD (tương đương trên 1.200 tỷ đồng) doanh thu lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy hiệu quả kinh doanh bước đầu của nhà máy sau khi vận hành thương mại từ cuối tháng 12/2025.

LABONITA VIỆT NAM và hành trình lan tỏa tinh thần chăm da dịu lành

LABONITA VIỆT NAM và hành trình lan tỏa tinh thần chăm da dịu lành

Khi xu hướng làm đẹp Hàn Quốc ngày càng chú trọng dưỡng ẩm, phục hồi và duy trì nền da khỏe mạnh, LABONITA lựa chọn phát triển các giải pháp chăm sóc da dịu nhẹ, hướng đến nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Với thông điệp “Ẩm mượt chuẩn Hàn – Dịu lành làn da”, thương hiệu từng bước mang tinh thần chăm sóc da Hàn Quốc đến gần hơn với phụ nữ Việt.

Dự án trọng điểm mắc kẹt tại Chu Lai, lãnh đạo Đà Nẵng 'truy' sở ngành

Dự án trọng điểm mắc kẹt tại Chu Lai, lãnh đạo Đà Nẵng 'truy' sở ngành

TPO - Nhiều dự án khu công nghiệp quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Khu Kinh tế mở Chu Lai đang mắc kẹt vì mặt bằng “da beo”, thiếu quỹ đất tái định cư và vướng thủ tục đất đai. Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm thực hiện chỉ đạo liên quan đến xác định giá đất.

'Núi tiền' của Elon Musk bị vô hiệu hóa

'Núi tiền' của Elon Musk bị vô hiệu hóa

TPO - Dù rót hàng trăm triệu USD vào các chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa, tỷ phú Elon Musk vẫn không thể ngăn ứng viên đảng Dân chủ James Talarico giành chiến thắng tại Texas, Mỹ. Kết quả này cho thấy sức mạnh tài chính của giới tỷ phú không phải lúc nào cũng quyết định được cục diện chính trị Mỹ.

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt gần 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Ngân hàng ghi nhận 3.940 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm; Dư nợ cấp tín dụng tăng 11,3%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,28%.

Ngân hàng Nhà nước sắp hoán đổi ngoại tệ gần 49.000 tỷ

Ngân hàng Nhà nước sắp hoán đổi ngoại tệ gần 49.000 tỷ

TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến hoán đổi tối đa 2 tỷ USD kỳ hạn 182 ngày, qua đó có thể cung ứng gần 49.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý, kỳ hạn giao dịch lần này kéo dài tới 6 tháng, thay vì chỉ 7-21 ngày như các đợt can thiệp trước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe