Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG: ‘Tạo động lực tăng trưởng mới, nâng tầm vị thế VRG’

Giai đoạn 2026–2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), hướng đến tầm nhìn năm 2045. Trên nền tảng ngành cao su truyền thống, VRG định hướng phát triển đa ngành, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Xung quanh những định hướng chiến lược này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

PV: Thưa ông, đâu là những định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển của VRG giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2045? Chiến lược này có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường phát triển tiếp theo của Tập đoàn?

Ông Lê Thanh Hưng: Giai đoạn 2026–2030 là giai đoạn VRG tiếp tục củng cố nền tảng, đổi mới mô hình tăng trưởng và tạo những động lực phát triển mới, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh và vị thế của Tập đoàn trong khu vực và trên thị trường quốc tế.

Chúng tôi xác định rõ định hướng phát triển trong thời gian tới là trở thành doanh nghiệp tiên phong, dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo; phát triển đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn; phát triển năng lượng tái tạo; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trụ cột; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thực hành các nguyên tắc quản trị theo OECD, ESG.

Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2026–2030, VRG quyết tâm giữ vững vị trí là Tập đoàn kinh tế nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, thuộc tốp đầu thế giới, có vai trò dẫn dắt trong phát triển cao su, nông nghiệp và lâm nghiệp. Tập đoàn phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, gắn với ổn định kinh tế – xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Xa hơn, đến năm 2045, VRG hướng tới trở thành doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đứng đầu thế giới trong lĩnh vực cao su, có hệ sinh thái ngành cao su hoàn chỉnh; đồng thời trở thành doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam và có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Đông Nam Á. Đây là tầm nhìn dài hạn, thể hiện khát vọng phát triển của Tập đoàn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn về công nghệ, quản trị, tổ chức sản xuất và chất lượng tăng trưởng.

PV: Ngành cao su vẫn là nền tảng cốt lõi của VRG. Vậy Tập đoàn sẽ đổi mới lĩnh vực truyền thống này như thế nào để duy trì lợi thế cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng cao hơn?

Ông Lê Thanh Hưng: Ngành cao su tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong cơ cấu hoạt động của VRG. Tuy nhiên, để phát triển trong giai đoạn mới, chúng tôi xác định không thể chỉ dựa vào lợi thế về quy mô diện tích, sản lượng hay kinh nghiệm sản xuất, mà phải nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên toàn bộ chuỗi hoạt động.

Sản phẩm cao su Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế

Trọng tâm là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các khâu trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn; tăng cường cơ giới hóa, chuyển đổi số và cải tiến phương thức quản lý, điều hành sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với điều kiện thực tiễn tại từng đơn vị, từng vùng sản xuất, bảo đảm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Một định hướng quan trọng khác là xây dựng hệ sinh thái ngành cao su hoàn chỉnh, kết nối các ngành kinh doanh chính với các ngành phụ trợ. Tập đoàn định hướng hình thành các nhà máy, trung tâm chế biến cao su, sản phẩm cao su và gỗ với công nghệ tiên tiến, hiện đại, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đối với lĩnh vực gỗ, VRG tiếp tục phát triển chế biến gỗ phôi, gỗ nhân tạo theo hướng quy mô lớn, nâng cao giá trị nguyên liệu và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Cùng với đó, chúng tôi chú trọng phát triển các sản phẩm mang thương hiệu VRG theo hướng đồng bộ, có bản sắc riêng và từng bước nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Mục tiêu của Tập đoàn là phát huy tốt nhất các lợi thế hiện có, đồng thời chuyển mạnh từ phát triển dựa trên quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là những động lực quan trọng để VRG nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

PV: Bên cạnh ngành cao su, VRG định hướng phát triển mạnh hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo. Đâu là vai trò của hai lĩnh vực này trong mô hình tăng trưởng mới của Tập đoàn, thưa ông?

VRG định hướng phát triển các khu công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh, tuần hoàn.

Ông Lê Thanh Hưng: Phát triển đa ngành trên cơ sở phát huy lợi thế và năng lực sẵn có là một trong những định hướng quan trọng của VRG. Trong đó, hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo được xác định là những lĩnh vực có tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng, đồng thời mở rộng không gian phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Đối với lĩnh vực khu công nghiệp, VRG hướng đến trở thành doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn của Việt Nam. Chúng tôi định hướng phát triển các khu công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh, tuần hoàn, nâng cao chất lượng hạ tầng và hiệu quả khai thác, qua đó tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến. Định hướng này không chỉ mang lại cơ hội phát triển cho Tập đoàn mà còn góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Đối với năng lượng tái tạo, Tập đoàn định hướng phát triển các dự án với quy mô phù hợp, từng bước nâng cao vai trò của lĩnh vực này trong cơ cấu hoạt động của VRG. Mục tiêu dài hạn là trở thành doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo có tỷ trọng quan trọng trong cơ cấu năng lượng tái tạo quốc gia, đồng thời hướng đến các mô hình kết hợp lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Các định hướng trên cần được triển khai trên cơ sở đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư, điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển bền vững. Chúng tôi xác định việc mở rộng lĩnh vực hoạt động phải gắn với năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp với lợi ích của địa phương, cộng đồng và nền kinh tế.

PV: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những trụ cột của chiến lược phát triển. VRG sẽ triển khai định hướng này như thế nào để tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị?

Ông Lê Thanh Hưng: Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh và yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số không còn là lựa chọn mang tính hỗ trợ mà phải trở thành một phần trong quá trình đổi mới mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

VRG xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nòng cốt, tập trung đầu tư công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức sản xuất, tăng cường khả năng kết nối dữ liệu, cải tiến quy trình làm việc và nâng cao chất lượng ra quyết định. Trọng tâm trước hết là các lĩnh vực sản xuất cốt lõi, từ trồng, khai thác, chế biến cao su đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời mở rộng ứng dụng phù hợp trong chế biến gỗ, phát triển khu công nghiệp và các lĩnh vực hoạt động khác.

Song song với ứng dụng công nghệ, Tập đoàn sẽ chú trọng phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn và không ngừng cải tiến hệ thống quản trị phù hợp với điều kiện trong nước cũng như bối cảnh quốc tế.

Điều quan trọng là công nghệ phải giải quyết được những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Chuyển đổi số cũng phải đi cùng đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, người lao động và tăng cường tính liên thông trong toàn hệ thống.

Chúng tôi hướng đến một mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả, có sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị. Đây là điều kiện quan trọng để VRG nâng cao năng lực điều hành, thích ứng linh hoạt với biến động thị trường và thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược.

PV: Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thực hành các nguyên tắc OECD, ESG được đặt ra trong chiến lược của Tập đoàn. VRG sẽ kết hợp mục tiêu hiệu quả kinh tế với trách nhiệm môi trường và xã hội như thế nào?

Ông Lê Thanh Hưng: Đối với VRG, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu trong quá trình hội nhập mà còn là định hướng xuyên suốt, gắn với đặc thù của một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và có diện tích rừng trồng cao su lớn.

Chúng tôi xác định phải hài hòa ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Hiệu quả kinh tế là nền tảng để doanh nghiệp duy trì hoạt động, tái đầu tư và phát triển lâu dài; bảo vệ môi trường là yêu cầu trong tổ chức sản xuất và sử dụng tài nguyên; còn trách nhiệm với cộng đồng, người lao động và xã hội là yếu tố gắn liền với sự phát triển của Tập đoàn.

Về môi trường, VRG định hướng gắn phát triển sản xuất với bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai và giảm phát thải khí nhà kính. Tập đoàn cũng chú trọng phát huy khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon từ diện tích rừng trồng cao su, kết hợp với sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn.

Về quản trị, việc thực hành các nguyên tắc OECD và ESG hướng đến nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình; đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền phù hợp. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, củng cố niềm tin của các bên liên quan và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, dài hạn.

Về xã hội, chúng tôi luôn xác định con người là trung tâm của quá trình phát triển. Tập đoàn có trách nhiệm bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động; đồng thời hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân tại các địa bàn hoạt động. Các dự án phát triển phải hướng đến việc tạo thêm cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập, điều kiện sống, văn hóa, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng dự án và khu vực lân cận.

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vì vậy phải được thể hiện bằng hiệu quả thực tế trong sản xuất, quản trị và đời sống cộng đồng, chứ không chỉ dừng lại ở định hướng hay cam kết.

PV: Để hiện thực hóa những định hướng lớn, VRG đặt ra các mục tiêu cụ thể nào về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận và đầu tư phát triển trong giai đoạn 2026–2030?

Ông Lê Thanh Hưng: Chiến lược chỉ có thể phát huy ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình hành động rõ ràng. Trong giai đoạn 2026–2030, VRG đặt ra các mục tiêu tăng trưởng trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thêm động lực từ các lĩnh vực kinh doanh.

Theo các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tập đoàn được xác định trong chiến lược, doanh thu hợp nhất tối thiểu đạt 184.239 tỷ đồng, so với mức thực hiện cùng kỳ là 142.309 tỷ đồng, tương đương 129,46%. Sản lượng cao su khai thác, thu mua tiêu thụ tối thiểu đạt 2.799.547 tấn, so với mức thực hiện cùng kỳ 2.534.482 tấn, tương đương 110,46%. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế tối thiểu đạt 37.086 tỷ đồng, so với mức thực hiện 28.807 tỷ đồng, tương đương 129,46%.

Các chỉ tiêu này thể hiện yêu cầu vừa duy trì quy mô sản xuất, kinh doanh, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tạo lợi nhuận. Tập đoàn phấn đấu tăng trưởng doanh thu cao hơn mức tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2026–2030, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước, đồng thời bảo đảm việc làm ổn định và từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động.

Về đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư phát triển của Công ty mẹ – Tập đoàn trong giai đoạn 2026–2030 dự kiến là 21.734 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư tối thiểu dự kiến từ Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty mẹ – Tập đoàn là 8.394 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư này thể hiện yêu cầu chuẩn bị nguồn lực cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Việc triển khai sẽ gắn với định hướng chiến lược, khả năng cân đối nguồn vốn, hiệu quả kinh tế và điều kiện thực tế của từng dự án. Chúng tôi xác định phải sử dụng nguồn lực đầu tư một cách chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và tạo ra giá trị lâu dài cho Tập đoàn.

PV: Với tầm nhìn đến năm 2045, VRG đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đứng đầu thế giới trong lĩnh vực cao su và có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Đông Nam Á. Theo ông, đâu là những yếu tố quyết định để Tập đoàn hiện thực hóa khát vọng này?

Ông Lê Thanh Hưng: Tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra cho VRG những mục tiêu rất lớn, đòi hỏi sự kiên định trong chiến lược, quyết tâm trong tổ chức thực hiện và sự đồng lòng của toàn hệ thống. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi xác định cần tập trung vào một số yếu tố có tính nền tảng.

Trước hết là phát huy thế mạnh cốt lõi của ngành cao su, đồng thời xây dựng hệ sinh thái ngành cao su hoàn chỉnh, kết nối từ trồng, khai thác, chế biến, sản xuất sản phẩm đến các ngành phụ trợ. Cùng với phát triển chế biến gỗ nhân tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị các sản phẩm mang thương hiệu VRG.

Thứ hai là mở rộng không gian tăng trưởng thông qua phát triển hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn và năng lượng tái tạo, trên cơ sở lựa chọn dự án phù hợp, bảo đảm hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là những lĩnh vực có thể bổ trợ cho nền tảng truyền thống, góp phần đa dạng hóa hoạt động và tạo thêm động lực phát triển.

Thứ ba là nâng cao chất lượng quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tăng cường tính minh bạch và phát triển đội ngũ cán bộ, người lao động có năng lực đáp ứng yêu cầu mới. Mọi định hướng phát triển đều cần được cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời thường xuyên đánh giá hiệu quả để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Theo định hướng đến năm 2045, VRG đặt mục tiêu quy mô vốn điều lệ đạt tối thiểu 100.000–150.000 tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường đạt tối thiểu 400.000–600.000 tỷ đồng, hướng đến vị thế doanh nghiệp kinh tế nông nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Đông Nam Á. Đây là những mục tiêu dài hạn, đòi hỏi Tập đoàn phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Trên hết, sự phát triển của VRG phải gắn với lợi ích của đất nước, người lao động và cộng đồng. Chúng tôi kiên định mục tiêu phát triển trên nền tảng hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Với truyền thống của ngành cao su Việt Nam, nền tảng đã được xây dựng qua nhiều thế hệ cùng khát vọng đổi mới, VRG quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, hướng đến trở thành doanh nghiệp hàng đầu về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

PV: Xin cảm ơn ông