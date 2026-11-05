Giá xăng giảm hơn 2.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

TPO - Từ 15h chiều nay (5/11), giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít. Giá dầu cũng đồng loạt đi xuống, trong đó mazut giảm gần 2.000 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, xăng E5 RON92 có giá bán 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 3/11. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, xuống mức 21.156 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 thấp hơn xăng E10 RON95-III 258 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng giảm giá nhưng mức điều chỉnh khác nhau. Dầu diesel 0,05S giảm 180 đồng/lít, xuống mức 28.696 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.969 đồng/kg, xuống mức 22.005 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học và 500 đồng/kg đối với dầu mazut; không trích lập đối với dầu diesel. Cả ba nhóm mặt hàng đều không chi sử dụng quỹ.

Các mức giá bán công bố đã tính khoản trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng tiếp tục giảm mạnh từ 15h chiều 5/11.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 3/11 và 5/11 giảm ở tất cả các mặt hàng.

Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 có giá bình quân 112,6 USD/thùng, giảm 14,7 USD/thùng, tương đương 11,6%. Xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III ở mức 113,8 USD/thùng, giảm hơn 14 USD/thùng, tương đương 10,9%.

Giá dầu mazut bình quân giảm 93,2 USD/tấn, tương đương 11,2%, xuống 732,7 USD/tấn. Trong khi đó, dầu diesel giảm nhẹ hơn, chỉ 0,72 USD/thùng, tương đương 0,44%, xuống 163,5 USD/thùng.

Đợt giảm giá lần này diễn ra khi chính sách đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% đang được áp dụng. Theo thông tin Bộ Công Thương cung cấp, chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Liên bộ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn.