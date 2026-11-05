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Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc tháo gỡ vướng mắc dự án cầu Cẩm Lý

P.V

Chiều 4/11, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do đồng chí Lê Hồng Vinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND thành phố Bắc Ninh nhằm tháo gỡ vướng mắc dự án cầu đường sắt Cẩm Lý.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Thế Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý do Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Điểm đầu giao với Quốc lộ 37 tại Km16+872 thuộc địa phận xã Cẩm Lý, điểm cuối tại Km20+139 thuộc xã Bắc Lũng.

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Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh (thứ 3 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra dự án cầu đường sắt Cẩm Lý.

Tuyến có tổng chiều dài hơn 3,2 km, được xây dựng đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m; xây mới đơn nguyên cầu đường bộ Cẩm Lý dài hơn 631 m song song cầu hiện hữu để tách riêng giao thông và cầu vượt đường sắt dài gần 300 m thiết kế bê tông cốt thép. Đến nay, khối lượng thi công của dự án đạt 66,6% giá trị hợp đồng, trong đó cầu Cẩm Lý đạt gần 95%, phần đường mới đạt 37,47%; cầu vượt đường sắt đạt 51,1%. Tiến độ giải ngân vốn năm 2026 mới đạt 21,32% kế hoạch.

Công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao được 10,8/11,16 ha, đạt gần 97%. Hiện còn khoảng 300 m rãnh dọc và 150 m trước mố M1 cầu vượt đường sắt liên quan đến 15 hộ dân chưa bàn giao. Bên cạnh đó, tại xã Cẩm Lý còn 6 cột điện và 13 cột viễn thông chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Ban Quản lý dự án Đường sắt đề nghị UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo xã Cẩm Lý khẩn trương giải quyết các vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2026, đặc biệt là khu vực phía sau mố M1 trước ngày 10/11. Đồng thời sớm di dời các cột điện, cột viễn thông còn lại, bảo đảm điều kiện thi công dự án.

Quá trình triển khai, một số hộ còn băn khoăn, thắc mắc về phương án bồi thường, vị trí thu hồi đất và những thay đổi trong quá trình thi công. Đặc biệt, việc thiết kế công trình sát khu dân cư đã gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, đi lại. Các hộ đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, đo đạc lại hiện trạng, xác định rõ ranh giới và vị trí thu hồi đất, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của người dân.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Bộ Xây dựng đang rất quan tâm trước tiến độ triển khai Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý, bởi dự án đã triển khai khoảng 2 năm nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

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Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý.

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đường sắt phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường trách nhiệm trong điều hành, kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng có mặt bằng nhưng thi công chưa tập trung, hiện trường còn dàn trải, manh mún.

Thứ trưởng yêu cầu trong tháng 11 phải tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng. Địa phương cần xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn xác định chính xác ranh giới, vị trí thu hồi đất, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Đối với phần vỉa hè và các hạng mục liên quan, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để thống nhất phương án triển khai.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các sở, ngành, Công an thành phố và chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ thi công được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định quan điểm là không để dự án tiếp tục kéo dài. Khi có mặt bằng, nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; Ban Quản lý dự án phải tăng cường giám sát tiến độ, kiên quyết khắc phục tình trạng thi công cầm chừng. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục, bảo đảm thông xe trước Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn khẳng định thành phố Bắc Ninh sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng thời sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát từng nội dung vướng mắc, phân định rõ trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý dứt điểm những tồn tại, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

#cầu Cẩm Lý #dự án cầu Cẩm Lý

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