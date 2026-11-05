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Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky điện đàm với đặc phái viên của Tổng thống Trump trước thềm đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner để chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên với Nga dự kiến diễn ra ngày 10/11 tại Abu Dhabi. Các bên tập trung thảo luận về phòng không, hợp tác máy bay không người lái và những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/11 đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình ba bên sắp tới tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

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Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner (Ảnh: Getty Images)

Theo ông Zelensky, cuộc trao đổi tập trung vào ba vấn đề chính: tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, thỏa thuận hợp tác máy bay không người lái giữa Kiev và Washington, cùng các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Trong đó, phòng không tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot để bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Ukraine cũng khẳng định Kiev sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình, đồng thời nhấn mạnh các đảm bảo an ninh hậu chiến phải đủ vững chắc.

"Tốc độ đàm phán cần phải càng nhanh càng tốt để kết thúc cuộc xung đột này càng sớm càng tốt... Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết, các đề xuất của chúng tôi rất rõ ràng và chúng tôi đã trình bày chúng với phía Mỹ", ông Zelensky nói.

Cuộc điện đàm diễn ra trước vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine, dự kiến tổ chức ngày 10/11 tại Abu Dhabi. Các cuộc gặp ban đầu sẽ tập trung vào cấp chuyên viên và nhóm kỹ thuật, với kỳ vọng tạo tiền đề cho một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước, gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, các đặc phái viên Mỹ cũng đã có cuộc trao đổi với các đối tác châu Âu tại Brussels nhằm phối hợp lập trường và thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao trước thềm cuộc gặp tại UAE.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại. Ukraine lâu nay đề xuất ngừng bắn dọc theo các chiến tuyến hiện tại, trong khi Nga bác bỏ phương án này và yêu cầu Kiev nhượng lại cả những vùng lãnh thổ Moscow chưa kiểm soát.

Các vòng đàm phán trước đây mới chỉ đạt được một số kết quả hạn chế, trong đó có các thỏa thuận trao đổi tù binh và ngừng bắn cục bộ. Đáng chú ý, thỏa thuận ngừng bắn tại thị trấn Oleshky do Nga kiểm soát đã tạo điều kiện cho dân thường sơ tán khỏi khu vực đang thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước sạch, điện và vật tư y tế. Thỏa thuận này được cho là có sự thúc đẩy của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Kyiv Independent

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