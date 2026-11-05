MSD Việt Nam được vinh danh trong Fortune 100 'Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á 2026'

Danh sách do Fortune phối hợp với Great Place To Work® công bố, dựa trên khảo sát bảo mật danh tính với hơn 1,3 triệu người lao động tại 10 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có gần 95.000 người đang làm việc tại Việt Nam. Trong lần công bố thứ hai này, Việt Nam có 51 doanh nghiệp được vinh danh, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Đối với MSD Việt Nam, sự ghi nhận này càng đặc biệt ý nghĩa khi đến đúng dịp công ty kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam. Kể từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1996, MSD đã không ngừng mở rộng hoạt động, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước và đóng góp vào những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe con người và động vật. Hành trình ba thập kỷ được tiếp nối bởi đội ngũ gần 450 nhân viên, cùng chung mục tiêu ứng dụng sức mạnh của khoa học tiên tiến để tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho sức khỏe cộng đồng.

Tập thể nhân viên MSD Việt Nam cùng chung mục tiêu ứng dụng sức mạnh của khoa học tiên tiến để tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho sức khỏe cộng đồng.

Ông Andreas Riedel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, chia sẻ: “Đây là niềm tự hào lớn đối với tập thể MSD Việt Nam, đặc biệt trong năm chúng tôi kỷ niệm 30 năm gắn bó và đồng hành cùng Việt Nam. Giải thưởng này không thuộc về riêng một cá nhân hay một thế hệ, mà là sự ghi nhận dành cho tất cả những con người đã và đang góp sức xây dựng MSD ngày hôm nay. Tôi trân trọng tinh thần tận tâm, sự sẻ chia và cách mỗi thành viên luôn sát cánh, hỗ trợ nhau trong công việc. Chính những điều đó tạo nên sức mạnh của một tập thể cùng chung mục tiêu, cùng nỗ lực để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho bệnh nhân và cộng đồng. Chúng tôi tự hào về hành trình đã qua và càng có thêm động lực để tiếp tục viết nên những chặng đường ý nghĩa phía trước.”

Ông Andreas Riedel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, chia sẻ niềm tự hào khi công ty được vinh danh đúng dịp kỷ niệm ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam.

Tại MSD Việt Nam, mỗi thành viên đều được khuyến khích phát huy năng lực, được tôn trọng và có cơ hội phát triển. Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập, trong đó phụ nữ hiện đảm nhiệm 71,5% các vị trí quản lý. Những nỗ lực trong xây dựng môi trường làm việc đã được ghi nhận qua nhiều năm: MSD Việt Nam hai năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” vào năm 2023 và 2024, nhận Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) năm 2024 và đạt Chứng nhận Great Place To Work™ năm 2026.

Với MSD, văn hóa doanh nghiệp không chỉ được hình thành từ những giá trị được đề cao, mà còn từ cách mỗi người thể hiện những giá trị ấy trong công việc hằng ngày. Tinh thần đoàn kết được vun đắp qua sự tin tưởng, hợp tác và trách nhiệm chung, để mọi thành viên cùng hướng đến mục tiêu phục vụ bệnh nhân. Tinh thần ấy cũng được lan tỏa qua những việc làm thiết thực dành cho cộng đồng.

Trong bốn năm liên tiếp, nhân viên MSD Việt Nam đã hiến tặng hơn 500 đơn vị máu, góp phần hỗ trợ những người bệnh cần truyền máu. Từ năm 2024, công ty cũng đóng góp hơn 800 triệu đồng thông qua Quỹ Hy vọng của báo điện tử VnExpress, chung tay giúp các cộng đồng khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024 và những đợt thiên tai nghiêm trọng trong năm 2025.

Những đóng góp cho y tế Việt Nam cũng đã nhận được sự ghi nhận từ Bộ Y tế. MSD được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2022 cho những đóng góp đáng kể đối với bệnh nhân ung thư, và tiếp tục nhận Bằng khen năm 2026 cho những đóng góp trong công tác truyền thông của chiến dịch “Vì một Việt Nam không còn gánh nặng bởi HPV”.

Việc được ghi danh trong “Fortune 100 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á 2026” không chỉ là sự ghi nhận dành cho môi trường làm việc của MSD Việt Nam. Dấu mốc này còn tiếp thêm động lực để công ty tiếp tục xây dựng một tập thể gắn kết, nơi mỗi thành viên có thể phát huy năng lực, cùng phát triển và cùng đóng góp vào mục tiêu chung: tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho bệnh nhân, cộng đồng và xã hội.