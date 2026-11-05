Cận cảnh tuyến đường dài hơn 11 km được đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

TPO - Tuyến đường đi qua xã Hòa Tiến được đặt tên Nguyễn Bá Thanh - cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Đường này còn cắt với đường mang tên Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tùng.
TPO - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (5/11), Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về đàm phán thương mại Việt - Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.
TPO - Ngày 5/11, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho gần 250 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc khu vực Phú Thọ và Hòa Bình. Đại diện Cục Môi trường và Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tham dự.
TPO - Nghe tiếng hô “có cháy”, em M. học sinh lớp 8A5, Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), lập tức chạy về lớp gọi các bạn đang chơi đùa cùng chạy thoát.
TPO - Ngày 5/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.
TPO - Tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1), 21 kíp chiến đấu phòng không cùng tham gia cuộc diễn tập chiến thuật năm 2026. Các kíp tên lửa S-125, pháo phòng không 57 ly, 37 ly và một số loại tên lửa khác đã tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, thể hiện rõ khả năng sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời.
TPO - Vụ cháy dãy nhà trong Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) xảy ra vào trưa 5/11, khiến 1 người tử vong. Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.
TPO - Hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Salavan (Lào), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong mùa khô này ở nước bạn lên 5.
TPO - Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11.
TPO - Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung (102 tuổi) và đảng viên La Thị Hoa (97 tuổi).
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 112-KL/TW của Bộ Chính trị về Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm.
TPO - Một cháu bé 5 tuổi bị bỏ lại bên đường ở phường Thành Vinh (Nghệ An), bên cạnh là mảnh giấy do người thân để lại với lời nhắn: “Cháu khóc không chịu ăn, dỗ mãi không được nên dì đành gửi lại cháu...”.
TPO - Anh Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, thôi biệt phái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, được điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.
TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hàng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm. Xóm, ấp, phum, sóc phải là những nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Công an sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt đối với các hành vi: Không tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy không đúng quy định, không đúng với thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định, theo hướng tăng mức tiền xử phạt.
TPO - Hơn 13h ngày 5/11, nhiều xe cứu thương di chuyển vào trong hiện trường vụ cháy dãy nhà thuộc khuôn viên Trường THCS Kim Liên, Hà Nội.
TPO - Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy giữa trưa, rất đông học sinh chạy ra cổng tìm cách thoát nạn.