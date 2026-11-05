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Xã hội

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 11 km được đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Thanh Hiền

TPO - Tuyến đường đi qua xã Hòa Tiến được đặt tên Nguyễn Bá Thanh - cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Đường này còn cắt với đường mang tên Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tùng.

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Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng﻿ vừa thống nhất phương án đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh﻿ cho tuyến đường ĐT605 (xã Hòa Tiến), đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp cầu Cẩm Lý (đoạn giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc và xã Điện Bàn Tây). Ảnh: Thanh Hiền.
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Tuyến đường sẽ mang tên Nguyễn Bá Thanh dài 11,7 km. Đây là tuyến đường mà người dân các xã Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây... mỗi ngày thường di chuyển vào trung tâm thành phố để làm việc.
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Đường ĐT605 nhiều đoạn thơ mộng bởi hàng cây xanh mướt hai bên và những con dốc, khúc cua uốn lượn.
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Chị Nguyễn Thị Hiền (xã Hòa Tiến) chia sẻ vui mừng khi thành phố đã chọn đường ĐT605 để đặt tên Nguyễn Bá Thanh. "Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cách giáo dục thế hệ sau này ghi nhớ công ơn của ông, từ đó nỗ lực học tập, lao động và cống hiến cho quê hương, đất nước", chị nhìn nhận.
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Hòa Tiến là quê hương của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Từ con đường ĐT605 này rẽ vào nơi an nghỉ của ông cũng không quá xa. Đặc biệt, tuyến đường này giao với đường mang tên Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tùng - là cha của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.
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Đường ĐT605 còn đi ngang qua tượng đài chiến thắng Bồ Bồ. Đây là nơi ghi dấu chiến công lẫy lừng của quân và dân Quảng Nam trong cuộc chiến chống quân xâm lược vào tháng 7/1954.
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Theo Sở VHTT&DL, việc lựa chọn tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp để đặt tên nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển quê hương, đất nước. Việc đặt tên đường﻿ bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và nguyện vọng của nhân dân thành phố.
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Ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Trong suốt thời gian làm lãnh đạo Đà Nẵng, ông đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố.
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Tuyến đường đặt tên Nguyễn Bá Thanh kéo dài tới cầu Cẩm Lý.

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