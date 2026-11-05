Cận cảnh tuyến đường dài hơn 11 km được đặt tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

TPO - Một cháu bé 5 tuổi bị bỏ lại bên đường ở phường Thành Vinh (Nghệ An), bên cạnh là mảnh giấy do người thân để lại với lời nhắn: “Cháu khóc không chịu ăn, dỗ mãi không được nên dì đành gửi lại cháu...”.