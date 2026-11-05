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Gần 250 doanh nghiệp được phổ biến pháp luật về môi trường

Đức Anh

TPO - Ngày 5/11, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho gần 250 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc khu vực Phú Thọ và Hòa Bình. Đại diện Cục Môi trường và Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tham dự.

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết, từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, nhiều quy định đã được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản lý mới.

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Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Trong đó, Luật số 146/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn đã cập nhật những nội dung liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp, như hồ sơ pháp lý về môi trường, vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và trách nhiệm của doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Các báo cáo viên đã phổ biến quy định mới về bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn. Doanh nghiệp cũng nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện để được giải đáp tại hội nghị.

Theo Ban tổ chức, nắm vững quy định giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, nhà đầu tư quốc tế. Thực hiện tốt trách nhiệm môi trường cũng góp phần nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững và xây dựng các khu công nghiệp Phú Thọ xanh, hiện đại.

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#Luật Bảo vệ môi trường #Doanh nghiệp khu công nghiệp #Tuân thủ pháp luật môi trường #Giảm phát thải khí nhà kính #Phát triển khu công nghiệp xanh

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