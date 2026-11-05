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Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhận nhiệm vụ mới

Ngô Tùng

TPO - Anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 5/11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Anh Nguyễn Minh Sơn (thứ hai từ trái qua) được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thành Đoàn

Anh Nguyễn Minh Sơn sinh ngày 22/3/1991, quê quán phường Tân Phú, TPHCM. Anh có trình độ nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý công, Thạc sĩ quản lý công, Cử nhân quản lý nhà nước, Cử nhân ngôn ngữ Anh và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động giữ nhiệm vụ mới, anh Nguyễn Minh Sơn có nhiều năm tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi qua nhiều cương vị khác nhau.

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Anh Nguyễn Minh Sơn có nhiều năm tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, từ tháng 7/2025, anh Nguyễn Minh Sơn được chỉ định làm Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM giai đoạn lâm thời.

Tháng 12/2025, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định anh Nguyễn Minh Sơn giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

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#Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM #Nguyễn Minh Sơn #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #điều động #cán bộ chủ chốt

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