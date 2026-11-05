Thưởng Tết sớm cho công nhân

TPO - Liên đoàn Lao động TPHCM đang vận động doanh nghiệp công bố kế hoạch thưởng Tết Đinh Mùi 2027 sớm, chi trả một phần trong tháng 11, 12 để người lao động có tiền mua sắm.

Ngày 5/11, Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, đã ban hành công văn về giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động.

Công ty Colusa – Miliket đang rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, lên kế hoạch thưởng Tết 2027 cho người lao động

Theo đó, các công đoàn cơ sở được đề nghị chủ động làm việc với người sử dụng lao động, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm; giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, ngày nghỉ lễ, Tết và thực hiện các quy định về tiền lương theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể cùng các thỏa thuận hợp pháp khác.

Liên đoàn Lao động TPHCM cũng đề nghị công đoàn cơ sở vận động doanh nghiệp có điều kiện chi thưởng hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng từ tháng 11-12/2026. Kế hoạch thưởng Tết chung tại các doanh nghiệp cần được công khai trước ngày 30/11. Trường hợp chưa chốt được mức thưởng, doanh nghiệp cần thông báo tiến độ và thời điểm công bố chính thức để người lao động yên tâm làm việc.

Thưởng Tết sớm

Theo ông Phạm Minh Hiển, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP LTTP Colusa – Miliket (phường Linh Xuân), doanh nghiệp đang rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh để tính toán mức thưởng Tết. “Công ty vừa họp hôm qua và đang rà soát các hạng mục. Dự kiến hết tuần sau mới có báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh cả năm, từ đó mới có cơ sở tính toán mức thưởng cho người lao động. Nếu hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tốt, việc thưởng Tết sớm không quá khó. Bởi lẽ, chủ trương của ban lãnh đạo công ty đều rất luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động”, ông Hiển cho biết.

Tại cơ sở may Minh Hoa (phường Hiệp Bình), bà Kiều Hoa cho biết đã chuẩn bị phương án thưởng Tết cho công nhân trong tháng 12. Theo bà, năm nay cơ sở may vẫn có đơn hàng trong suốt năm. Dù đơn hàng không lớn, doanh nghiệp vẫn bảo đảm người lao động có việc làm, duy trì tăng ca đều đặn hằng tuần.

“Thông thường chúng tôi sẽ thưởng Tết sau Tết dương lịch, nhưng năm nay thưởng Tết sớm hơn để người lao động chủ động mua sắm. Lúc đấy giá cả cũng không quá nóng sốt như thời điểm cận Tết, vì vậy người dân mua sắm cũng sẽ yên tâm hơn”, bà Hoa nói.

Công nhân được hỗ trợ mua sắm tại phiên chợ 0 đồng

Ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP In số 7 (phường Tân Tạo) cho biết, thông thường sau ngày 31/12 doanh nghiệp mới chốt sổ, tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, sau đó xây dựng kế hoạch thưởng Tết và triển khai vào đầu tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, năm nay Công đoàn sẽ chủ động đề xuất doanh nghiệp xem xét kế hoạch thưởng sớm để người lao động có thể chuẩn bị cho dịp Tết.

Theo ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cuối năm là thời điểm nhiều gia đình công nhân phải lo chi phí đi lại, mua sắm và các khoản sinh hoạt. Nếu có khoản tiền đến sớm, dù chi trả theo đợt hoặc tạm ứng trước một phần, người lao động sẽ chủ động hơn và giảm áp lực tài chính khi Tết cận kề. Việc vận động cần căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng dòng tiền của từng doanh nghiệp; công đoàn trao đổi trên tinh thần chia sẻ nhưng phải kiên trì bảo vệ quyền lợi chính đáng, đề nghị doanh nghiệp cam kết rõ và thực hiện đúng phương án đã thông tin”.

Tết sum vầy cho người lao động

Cùng với việc vận động doanh nghiệp thưởng Tết sớm, Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, hướng đến hơn 370.000 đoàn viên Công đoàn, công nhân, người lao động, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong việc làm, thu nhập và cuộc sống.

Các đối tượng được ưu tiên chăm lo gồm người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày; người bị mất việc, giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp gặp khó khăn; người có thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; lao động làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Mức chăm lo từ nguồn Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người. Riêng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo… được chăm lo tối đa 2 triệu đồng/người.

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