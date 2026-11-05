Đại tướng Phan Văn Giang: Không dừng ở việc mời 'đại bàng' tới đầu tư

TPO - Ngày 5/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Báo cáo tại buổi làm việc trên địa bàn phường Vạn Xuân, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, tỉnh xác định phát triển hạ tầng giao thông là khâu đột phá, tạo động lực tăng cường liên kết vùng, khai thác tiềm năng và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Theo Bí thư Trịnh Xuân Trường, hiện nay Thái Nguyên đang tập trung triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng. Trọng tâm là các tuyến giao thông kết nối Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn, mở rộng liên kết với Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang. Cùng với tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô, tỉnh định hướng phát triển đường sắt và khai thác vận tải đường thủy qua cảng Đa Phúc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc

Trong lĩnh vực công nghiệp, các khu công nghiệp đang hoạt động có tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%. Giai đoạn tới, tỉnh dự kiến phát triển thêm 8 khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp được quy hoạch lên 38, với tổng diện tích khoảng 14.000 ha; tỉnh cũng quy hoạch 29 khu tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu di dời khoảng 10.000 hộ dân.

Tỉnh đặt mục tiêu nâng tổng vốn đầu tư lên khoảng 30 tỷ USD vào năm 2030; tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, mở rộng các khu công nghiệp Yên Bình 2, Yên Bình 3 và chuẩn bị điều kiện khởi công các dự án chiến lược.

Tuyến đường Vành đai 5 qua địa bàn Thái Nguyên

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao tầm nhìn, định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh Thái Nguyên, nhất là việc chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối. Trong đó, tuyến Vành đai 5 đóng vai trò trục ngang liên kết các tuyến cao tốc, góp phần phát huy hiệu quả mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, thu hút đầu tư không chỉ dừng ở việc mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phải tạo được môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với địa phương. Phát triển công nghiệp cần đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển đô thị, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể...