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Giải trí

'Hoàng hậu tái hôn' gây tranh luận vì cảnh thân mật

Tú Oanh

TPO - Quy tụ Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, “The Remarried Empress” được kỳ vọng trở thành bom tấn tình cảm giả tưởng mới của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh diễn xuất và bối cảnh xa hoa, bộ phim vấp phải những ý kiến trái chiều về tạo hình, kỹ xảo và cảnh thân mật táo bạo.

Ngày 3/11, The Remarried Empress (Hoàng hậu tái hôn) phát hành toàn cầu. Bộ phim có 10 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon đình đám cùng tên của tác giả Alphatart.

Tác phẩm gốc sở hữu khoảng 2,97 tỷ lượt xem toàn cầu, tạo nên kỳ vọng lớn đối với phiên bản người đóng.

Phim xoay quanh Navier (Shin Min Ah), nữ hoàng tài sắc của Đế quốc Đông Đại. Cuộc hôn nhân đổ vỡ khi Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) phải lòng Rashta (Lee Se Young) - nữ nô lệ bỏ trốn và muốn đưa cô vào cung làm phi tần.

Không chấp nhận bị phản bội, Navier chủ động đề nghị ly hôn với điều kiện được tái hôn cùng Thái tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Đế quốc phương Tây, mở ra cuộc đấu trí giữa tình yêu, quyền lực và tham vọng chốn hoàng cung.

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The Remarried Empress xoay quanh yêu - hận - tình - thù lấy bối cảnh hoàng gia giả tưởng.

Mạnh về diễn xuất vẫn gây tranh cãi

Một trong những điểm sáng của The Remarried Empress là dàn diễn viên thực lực.

Shin Min Ah thể hiện tốt hình ảnh nữ hoàng điềm tĩnh, kiêu hãnh, luôn kiểm soát cảm xúc trước những biến động trong cuộc sống. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng là người phụ nữ tổn thương vì bị phản bội, đồng thời phải đấu tranh bảo vệ lòng tự trọng và vị thế.

Ju Ji Hoon tạo dấu ấn với vai hoàng đế ích kỷ, ngoại tình nhưng luôn cho rằng bản thân có quyền quyết định mọi thứ. Lee Se Young gây chú ý khi hóa thân thành Rashta, nhân vật có vẻ ngoài ngây thơ, đáng thương nhưng ẩn chứa tham vọng và bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Vẻ đoan trang của Navier và nét mong manh nhưng khó lường của Rashta tạo nên trục xung đột hấp dẫn trong phim.

Lee Jong Suk mang đến màu sắc lãng mạn, tinh nghịch qua nhân vật Heinrey. Khác với Sovieshu, vị thái tử này chủ động theo đuổi Navier, tạo nên sự tương phản giữa hai người đàn ông trong cuộc đời nữ chính.

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Diễn xuất của 4 nhân vật chính được đánh giá cao.

Theo Osen, diễn xuất của bốn diễn viên chính giúp bộ phim vượt qua những lo ngại ban đầu về việc chuyển thể thế giới giả tưởng có phần xa lạ với khán giả truyền hình Hàn Quốc.

Trang Collider chấm phim 7/10, nhận xét thế giới trong tác phẩm có sức cuốn hút, khiến người xem dễ dàng bị cuốn vào câu chuyện. Screen Rant cho điểm 9/10, đánh giá cao sức căng trong kịch bản, hình ảnh và quy mô dàn dựng.

Tuy nhiên, không phải mọi yếu tố đều thuyết phục. Thách thức lớn của ê-kíp là tái hiện thế giới phương Tây giả tưởng bằng diễn viên Hàn Quốc, trang phục hoàng gia cầu kỳ và những tên gọi mang âm hưởng ngoại quốc.

Một số bộ trang phục bị nhận xét thiếu tinh tế, thậm chí giống đồ hóa trang hơn phục trang quý tộc. Sự kết hợp giữa bối cảnh xa hoa và thiết kế chưa đồng đều đôi khi khiến người xem mất cảm giác nhập vai.

The Remarried Empress bị chê về trang phục và hóa trang.

Tờ Kyunghyang Shinmun ví phim như sự pha trộn giữa nét xa hoa, lãng mạn của Bridgerton và phong cách dàn dựng có phần cường điệu của chương trình truyền hình Surprise.

Trong khi một bộ phận khán giả thích thú với không khí cổ tích, cung điện và lễ phục lộng lẫy, số khác cho rằng phục trang, nội thất và hình ảnh thiếu chân thực, thậm chí giống video ngắn trên mạng xã hội hơn phim truyền hình Hàn Quốc kinh phí cao.

Tạo hình của Ju Ji Hoon cũng trở thành đề tài tranh luận. Một số khán giả cho rằng trang phục và cách hóa trang khiến nam diễn viên kém sắc, trông giống “người đàn ông trung niên bị viễn thị” hơn hoàng đế quyền lực.

Kỹ xảo cũng chưa đồng đều. Hiệu ứng phép thuật ban đầu chưa thực sự ấn tượng, nhưng hình ảnh Heinrey biến thành chim được đánh giá tích cực hơn.

Đây là chi tiết quan trọng bởi nhân vật thường tiếp cận Navier dưới hình dạng một chú chim trước khi thân phận thật được hé lộ.

Tạo hình khiến Ju Ji Hoon bị chê là "người đàn ông trung niên bị viễn thị".

Cảnh thân mật gây chú ý

Bên cạnh những màn ngoại tình và tranh giành quyền lực, The Remarried Empress còn gây chú ý bởi một số cảnh thân mật táo bạo, vượt ra ngoài hình dung thông thường về phim tình cảm cung đình.

Ngay trong tập đầu, cảnh thân mật trên giường giữa Shin Min Ah và Ju Ji Hoon thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Những cử chỉ gần gũi và phản ứng hóa học của hai diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cư dân mạng thậm chí réo tên Kim Woo Bin, bạn đời của Shin Min Ah, trước khoảnh khắc táo bạo của người đẹp 8X bên bạn diễn nam.

Cảnh nóng của Shin Min Ah khiến Kim Woo Bin bị réo tên.

Đáng chú ý, phim còn có phân đoạn khỏa thân liên quan đến nhân vật Heinrey. Tại buổi giới thiệu phim ngày 3/11, Lee Jong Suk tiết lộ cảnh xuất hiện trong trạng thái khỏa thân khi biến từ chim thành người là một trong những thử thách khiến anh áp lực nhất. Nam diễn viên phải đề nghị đạo diễn cho thêm thời gian chuẩn bị để cảnh quay đạt tính thuyết phục.

Những chi tiết này cho thấy ê-kíp không né tránh yếu tố gợi cảm trong một câu chuyện vốn xoay quanh ngoại tình, ham muốn và những mối quan hệ phức tạp. Cảnh thân mật góp phần thiết lập mối quan hệ giữa các nhân vật, làm rõ sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân của Navier và Sovieshu.

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#Hoàng hậu tái hôn #The Remarried Empress #Shin Min Ah #Ju Ji Hoon #Lee Jong Suk #Lee Se Young #Hoàng hậu tái hôn gây tranh luận #cảnh nóng Hoàng hậu tái hôn #Ju Ji Hoon bị chê

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