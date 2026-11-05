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Thế giới

Đảng Dân chủ ‘soi’ loạt thương vụ liên quan Tổng thống Trump, tỷ phú Elon Musk vào ‘tầm ngắm’

Bình Giang

TPO - Sau khi giành chiến thắng áp đảo tại cả 2 viện của Quốc hội Mỹ, đảng Dân chủ sẽ sử dụng quyền của họ để điều tra các thương vụ kinh doanh của gia đình Tổng thống Donald Trump, đồng thời đưa vấn đề mà họ gọi là tham nhũng trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028.

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Những người ủng hộ Tiến sĩ Annie Andrews - ứng cử viên Thượng viện thuộc đảng Dân chủ tại Nam Carolina - reo hò trong buổi theo dõi kết quả bầu cử vào tối 3/11. (Ảnh AP)

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi hàng chục triệu cử tri bày tỏ thái độ giận dữ với những vấn đề mà nước Mỹ đang đối mặt.

Đảng Dân chủ nhanh chóng phát đi thông điệp cảnh báo tới các nghị sĩ Cộng hòa.

“HÃY THUÊ LUẬT SƯ NGAY”, Hạ nghị sĩ Robert Garcia, người dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đăng trên mạng xã hội X.

“Trát hầu tòa”, Thượng nghị sĩ Ron Wyden, người được kỳ vọng sẽ lãnh đạo Ủy ban Tài chính Thượng viện, viết trên mạng xã hội sau đó.

“Hãy sắp xếp lại lịch trình của các ông”, Hạ nghị sĩ Delia Ramirez viết trong bài đăng, nhắm tới một số quan chức chính quyền hiện tại.

Các lãnh đạo ủy ban của đảng Dân chủ bắt đầu phác thảo chương trình giám sát từ ngày 4/11, nhắm vào cả chính quyền đương nhiệm lẫn các tập đoàn lớn. Wyden cho biết ông dự định xem xét các thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Trump và những công ty dược phẩm về vấn đề giá thuốc.

Chính quyền đương nhiệm phủ nhận mọi hành vi sai trái và phản bác những cuộc điều tra sắp diễn ra.

“Nếu Đảng Dân chủ lựa chọn tiến hành những cuộc điều tra giả tạo và theo đuổi chính sách cực đoan của cánh tả, thì họ đang lựa chọn chống lại người dân Mỹ”, người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis tuyên bố.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói về những phát biểu của phe Dân chủ: “Họ cần được nhắc nhở rằng chúng tôi vẫn đang kiểm soát chính phủ liên bang và toàn bộ quyền lực của chính phủ”.

Reuters dẫn lời các luật sư, trợ lý nghị sĩ và chuyên gia tư vấn chính trị cho biết, tỷ phú Elon Musk - nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, các con trai của ông Trump và hàng loạt nhà tài trợ của đảng Cộng hòa có thể sẽ bị cuốn vào các cuộc điều tra.

Đại diện của tỷ phú Musk không phản hồi đề nghị bình luận.

Đại diện của ông Donald Trump Jr. và ông Eric Trump – 2 con trai Tổng thống Trump, không bình luận.

Theo Reuters, đảng Dân chủ chọn cách điều tra thay vì tìm cách luận tội ông Trump ngay lập tức.

“Chúng tôi dự đoán sẽ có một số lượng lớn các cuộc điều tra quyết liệt và trên diện rộng, nhắm vào cả chính quyền lẫn khu vực tư nhân”, luật sư Rachel Cotton, chuyên gia về giám sát của Quốc hội tại hãng luật Arnold & Porter, nhận định.

Theo các nhà phân tích, đảng Dân chủ sẽ phải cân bằng rất khéo léo giữa việc điều tra các vấn đề xung quanh ông Trump và giải quyết mối bận tâm của cử tri về chi phí sinh hoạt.

Thành công hay thất bại của đảng Dân chủ sẽ có tác động lớn đến cuộc đua hiện vẫn chưa ngã ngũ để cạnh tranh trong mùa bầu cử tổng thống năm 2028.

Theo Reuters

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#Bầu cử giữa kỳ #Bầu cử Mỹ #Đảng Dân chủ #Điều tra #Tổng thống Trump #Elon Musk

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