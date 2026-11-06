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Thế giới

Tin mới vụ hàng chục chuyến bay bị đe dọa đánh bom cùng lúc ở châu Âu

Minh Hạnh

TPO - Một loạt những lời đe dọa đánh bom giả đã nhắm vào các hãng hàng không châu Âu, từ Ireland đến Bulgaria. Đây là lần thứ hai trong tuần xảy ra tình trạng này, khiến ít nhất 27 chuyến bay bị ảnh hưởng. Một số chuyến phải hạ cánh khẩn cấp hoặc được các máy bay chiến đấu hộ tống.

Những chuyến bay bị ảnh hưởng

Tại Bulgaria, Không quân Bulgaria cho biết các máy bay chiến đấu đã hộ tống ba máy bay thương mại hạ cánh an toàn. Theo các quan chức, các chuyến bay của hãng Ryanair từ Copenhagen (Đan Mạch) và Madrid (Tây Ban Nha) đến Sofia (Bulgaria) vẫn hạ cánh theo kế hoạch, trong khi một chuyến bay từ London (Anh) đến Sofia đã phải chuyển hướng đến Plovdiv - thành phố lớn thứ hai của Bulgaria.

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Một máy bay của Ryanair hạ cánh xuống Sofia (Bulgaria). (Ảnh: Reuters)

Tại Tây Ban Nha, lực lượng cảnh sát dân sự cho biết, trong khoảng thời gian chưa đầy 20 phút, bắt đầu từ khoảng 9h ngày 5/11, chính quyền nước này đã nhận được ba email đe dọa đặt bom. Các mối đe dọa này nhắm vào hai chuyến bay của hãng Air Europa khởi hành từ Madrid đi Paris (Pháp), cùng bốn chuyến bay của hãng Iberia từ Rome và Milan (Ý) đến Tây Ban Nha.

Một số máy bay đã bị yêu cầu quay trở về vị trí đỗ, hành khách được đưa xuống máy bay để phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Tại Cộng hòa Séc, hai chuyến bay của hãng Easyjet từ Anh, một chuyến từ Ireland và một chuyến từ Hy Lạp đã hạ cánh đúng lịch trình xuống Prague sau khi nhận được các lời đe dọa đánh bom. Cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết, họ đánh giá những lời đe dọa này có độ tin cậy thấp.

Tại Ý, một nguồn thạo tin cho biết, Không quân Ý đã hộ tống một máy bay của hãng Finnair từ Helsinki (Phần Lan) đến khi hạ cánh xuống Rome. Đơn vị vận hành sân bay ở Rome khẳng định không có sự gián đoạn nào đối với các dịch vụ tại đây.

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Các chuyến bay bị ảnh hưởng ở Milan và Rome. (Ảnh: Reuters)

Finnair cho biết, một chuyến bay khác khởi hành từ Helsinki, do hãng Jettime vận hành, đã hạ cánh bình thường xuống Vienna (Ý) sau khi bị đe dọa đánh bom.

Hãng thông tấn Ý ANSA đưa tin, hai máy bay cũng đã hạ cánh an toàn xuống Milan sau khi nhận được các lời đe dọa.

Tại Bỉ, hãng hàng không Ba Lan LOT cho biết một chuyến bay của hãng khởi hành từ Warsaw (Ba Lan) đã hạ cánh đúng lịch trình tại Brussels (Bỉ) sau khi có cảnh báo an ninh.

Tại Ba Lan, một chuyến bay của LOT từ Warsaw đi Paris đã phải dừng lại khi đang di chuyển trên đường băng để chuẩn bị cất cánh. Hành khách sau đó được chuyển sang một máy bay khác như một biện pháp phòng ngừa.

Tại Romania, cơ quan tình báo cho biết, một chuyến bay của Wizz Air khởi hành từ Milan đã hạ cánh an toàn xuống Bucharest (Romania).

Tại Đan Mạch, cảnh sát cho biết một đơn vị xử lý bom mìn quân sự đã tiến hành kiểm tra hai máy bay tại sân bay Copenhagen nhưng không phát hiện bất kỳ thiết bị khả nghi nào.

Vừa dọa đánh bom, vừa tấn công mạng

Eliran Almog - Giám đốc điều hành của Cyviation, một công ty an ninh mạng trong lĩnh vực hàng không - nhận định rằng những lời đe dọa đánh bom liên tiếp có thể nhằm mục đích gây gián đoạn hoạt động, đồng thời thăm dò cách thức phản ứng của các hãng hàng không, sân bay và cơ quan chức năng của các quốc gia.

"Những mối đe dọa trong lĩnh vực hàng không diễn ra cùng thời điểm với các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị trên khắp châu Âu”, ông Almog cho biết. "Nhiều dịch vụ thiết yếu khác nhau đang bị gián đoạn, gây ra những tổn thất về kinh tế và có thể làm suy giảm niềm tin của công chúng”.

Trước đó ngày 3/11, ít nhất bảy chuyến bay và một tàu du lịch đã nhận được những lời đe dọa đánh bom, gây gián đoạn tại nhiều sân bay trên khắp châu Âu, mặc dù không có thiết bị nổ nào được tìm thấy.

Trong tuần này, các tin tặc chưa xác định danh tính đã lần thứ hai vô hiệu hóa hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở một số quốc gia châu Âu. Các vụ tấn công kiểu này cũng gây ảnh hưởng đến các ngân hàng máu tại Pháp.

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Hành khách theo dõi thông tin về các chuyến bay tại sân bay Brussels (Bỉ). (Ảnh: Reuters)

Phản ứng của châu Âu

Ủy viên phụ trách giao thông của Liên minh châu Âu (EU) Apostolos Tzitzikostas cho biết, hiện còn quá sớm để xác định liệu những lời đe đọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay có liên quan đến nhau hay không.

“Các cuộc điều tra cấp quốc gia vẫn đang được tiến hành”, ông Tzitzikostas nói. “Tình hình đang được theo dõi sát sao. Chúng tôi đang giữ liên lạc với các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng và Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu. Cơ chế chia sẻ thông tin ở cấp độ EU liên quan đến an ninh hàng không đã được kích hoạt”.

Vị ủy viên khẳng định bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào thường dân đều là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cho biết tất cả các đơn vị liên quan đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn và an ninh hàng không không bị xâm phạm.

Mặc dù chưa tìm thấy thiết bị nổ nào sau các lời đe dọa đánh bom, nhưng động cơ đằng sau những thông báo này vẫn chưa được làm rõ.

Một tổ chức đứng đằng sau email đe dọa đánh bom gửi tới sân bay Rome (Ý) đã được xác định là nhóm chống nữ quyền tự xưng là “The Male State”. Trong thư nhắc đến hai chuyến bay đang trên đường đến thủ đô nước Ý.

Bức email đưa ra thông tin sai sự thật rằng các “thiết bị nổ” đã được đặt trên hai chuyến bay: một chuyến khởi hành từ Helsinki và chuyến còn lại từ Dublin (Ireland).

“Chúng tôi, những chiến binh của ‘The Male State’, bằng hành động của mình sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử. Chế độ nữ quyền sẽ không bao giờ quên được điều này", thư viết.

Reuters, CNN

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#đe dọa đánh bom #máy bay #Pháp #Đan Mạch #Bulgaria

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