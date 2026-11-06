Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trộm xe máy ở Đồng Nai, đầu bếp bị truy vết qua 'mắt thần'

Văn Quân

TPO - Thông qua hệ thống camera giám sát, Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng truy vết, phối hợp bắt giữ một đối tượng trộm xe máy khi đang trên đường tẩu thoát.

Ngày 6/11, Công an TP.Đồng Nai cho biết, khoảng 9 giờ 59 ngày 1/11, Công an xã Phú Lâm tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Trần Phong (SN 1985, ngụ ấp Phú Lợi) về việc bị mất trộm xe máy biển số 93K1-005.78 khi dựng bên lề đường.

2026-11-0507-3652.jpg
Các lực lượng thông qua camera giám sát truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản của người dân. (ảnh:CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Lâm khẩn trương xác minh, thu thập thông tin, trích xuất camera và chuyển dữ liệu đến Trung tâm điều hành tác chiến quản lý ANTT Công an thành phố để truy vết.

Qua hệ thống giám sát liên thông, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hướng di chuyển của đối tượng trên quốc lộ 20, về phía ngã ba Dầu Giây. Công an xã Phú Lâm phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn, bắt giữ đối tượng cùng tang vật khi đang trên đường tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên N.H.Ch., làm nghề đầu bếp tại một trạm dừng chân thuộc xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Do mâu thuẫn gia đình, Ch. bỏ đi lang thang. Khi phát hiện chiếc xe máy còn cắm chìa khóa, không có người trông coi, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt làm phương tiện di chuyển. Giá trị chiếc xe tại thời điểm bị chiếm đoạt được xác định khoảng 10 triệu đồng.

2aoboraum2qfs8482uysumeoxm1a9ajq7ragllqy.jpg
Đối tượng khai tên Ng. H. Ch. khi bị bắt (ảnh:CACC)

Theo Công an TP.Đồng Nai, vụ việc cho thấy hiệu quả của hệ thống camera giám sát và Trung tâm điều hành tác chiến quản lý ANTT trong kết nối, phân tích dữ liệu, truy vết đối tượng, phương tiện, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý các vụ việc phát sinh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ tài sản và giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Xem thêm

#camera giám sát #camera ai phạt nguội #Đồng Nai #Trộm cắp #bắt nhanh trộm cắp

Cùng chuyên mục

Công an Gia Lai điều tra vụ bé gái 1 tuổi 'bị ngã' tại nhà trẻ và tử vong

Công an Gia Lai điều tra vụ bé gái 1 tuổi 'bị ngã' tại nhà trẻ và tử vong

TPO - Người nhà cháu bé cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đã tới hỏi các giáo viên tại cơ sở giữ trẻ này. Giáo viên nói do cháu bé ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân không đồng tình với nguyên nhân mà các giáo viên đưa ra, bởi khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ tầm 15cm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tống đạt các quyết định khởi tố bị can lập hồ sơ khống trốn thuế.

Thuê người đứng tên giám đốc, lập khống chi phí trốn thuế

TPO - Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu (cùng ở TP Bắc Ninh) đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163. Thắng bị xác định đã chỉ đạo Lưu nâng khống các khoản chi phí của doanh nghiệp nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hà Nội: Xôn xao clip người đàn ông bị đánh vì liên tục thách thức

Hà Nội: Xôn xao clip người đàn ông bị đánh vì liên tục thách thức

TPO - Ngày 5/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo màu xanh bị người mặc áo trắng đánh vào vùng mặt tại khu vực sạc xe điện ở Cầu Diễn (Hà Nội). Đáng chú ý, người mặc áo xanh bị đánh liên tục nói “đánh đi, đánh tiếp đi”…

Giám đốc có câu nói viral trên mạng xã hội ‘HDPE là ngon luôn‘ bị bắt vì trốn thuế

Giám đốc có câu nói viral trên mạng xã hội ‘HDPE là ngon luôn‘ bị bắt vì trốn thuế

TPO - Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn”, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế. Số tiền thuế bị xác định trốn bước đầu gần 1,9 tỷ đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe