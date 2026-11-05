Thuê người đứng tên giám đốc, lập khống chi phí trốn thuế

TPO - Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu (cùng ở TP Bắc Ninh) đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163. Thắng bị xác định đã chỉ đạo Lưu nâng khống các khoản chi phí của doanh nghiệp nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH MH 163, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Đức Thắng (SN 1980, trú tại tổ dân phố Xương Giang, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) và Ngô Thị Lưu (SN 1992, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, thành phố Bắc Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2023, Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163. Trong quá trình hoạt động từ năm 2023 đến năm 2025, Thắng bị xác định đã chỉ đạo Lưu nâng khống các khoản chi phí của doanh nghiệp nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Để thực hiện hành vi này, Ngô Thị Lưu sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch; hạch toán khống tiền lương của người lao động không có thật và chi phí thuê xe không có thật vào các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tống đạt các quyết định khởi tố bị can lập hồ sơ khống trốn thuế.

Việc lập khống hồ sơ, kê khai các khoản chi phí không có thật được thực hiện trong các năm 2023, 2024 và 2025, với mục đích làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng.

Đối với Ngô Thị Lưu, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội “Trốn thuế”. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.