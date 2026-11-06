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Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh liên tục bị công kích

Minh Vũ

TPO - Triệu Lệ Dĩnh vướng nhiều tin tức tiêu cực như hẹn hò với đàn em Lưu Hạo Nhiên, tài chính khó khăn phải bán quần áo đã qua sử dụng... Nữ diễn viên phải dùng tới pháp luật để bảo vệ bản thân.

Trang QQ đưa tin Triệu Lệ Dĩnh dành khoảng thời gian hơn một năm để nghỉ ngơi nhưng liên tục vướng các tin đồn tiêu cực.

Hồi cuối tháng 10, truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Lệ Dĩnh đến cùng một tiệm massage với đàn em Lưu Hạo Nhiên, nghi ngờ cả hai bí mật hẹn hò. Tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ của hai diễn viên chứng minh họ đến tiệm massage vào những thời điểm khác nhau, không có sự trùng khớp về thời gian, cũng không có tương tác với đối phương.

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Triệu Lệ Dĩnh bị đồn hẹn hò đàn em Lưu Hạo Nhiên.

Đây không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh bị đưa tin sai lệch về đời tư. Trước đó, trong gần một năm, cô liên tục bị cho là có mối quan hệ tình ái với đạo diễn Triệu Đức Dận, họ từng hợp tác trong phim Tâm sự của Kiều Nghiên. Tuy nhiên, gia thế của vị đạo diễn họ Triệu gây nhiều tranh cãi, trong gia đình có người buôn bán chất cấm.

Để săn tìm bằng chứng hẹn hò, truyền thông không ngần ngại bám đuôi và liên tục chụp ảnh mẹ con Triệu Lệ Dĩnh trên đường phố và tung những bức hình riêng tư của nữ diễn viên lên trang mạng xã hội, khiến con trai cô trở thành đề tài bàn luận. Các blogger còn bịa đặt tin Triệu Lệ Dĩnh để đạo diễn Triệu Đức Dận trông con hộ cô.

Tuy nhiên sau đó, chính blogger này thừa nhận đứa trẻ Triệu Đức Dận đưa đi chơi không phải con của Triệu Lệ Dĩnh. Trong nhiều tháng, giữa hai người không có mối liên hệ nào, những tin tức hẹn hò thực chất là suy đoán từ phía tay săn ảnh. Nhưng việc bị đưa tin tình ái không xác thực trong thời gian dài khiến Triệu Lệ Dĩnh tức giận.

Đầu tháng 11, blogger thời trang Điền Điền Tiểu A Di đăng video kể về việc đến một studio của nghệ sĩ để thu gom quần áo hàng hiệu đã qua sử dụng. Blogger này ám chỉ đây là đồ dùng của Triệu Lệ Dĩnh, làm dấy lên nghi ngờ cô gặp khó khăn, cần thanh lý trang phục cũ.

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Triệu Lệ Dĩnh tham dự giải thưởng điện ảnh Kim Kê.

Studio đại diện cho Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Họ khẳng định chưa từng mời, tiếp xúc hoặc hợp tác với bất kỳ blogger hay bên thứ ba nào về việc thu gom quần áo. Phía Triệu Lệ Dĩnh cũng ủy quyền cho văn phòng luật sư tại Bắc Kinh thu thập chứng cứ, kiện những người đưa tin sai lệch để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Ngày sau đó, Điền Điền Tiểu A Di nhanh chóng xóa video.

Theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh liên tục bị chơi xấu, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cô. Khi tham gia bộ phim Tương viên lộng (tên khác: Vụ án giết chồng ở ngõ Bán Tương), Triệu Lệ Dĩnh liên tục bị chê bai về diễn xuất, giọng thoại.

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Triệu Lệ Dĩnh trở thành giám khảo một hạng mục thuộc giải thưởng Kim Kê.

Nhưng sau đó, một công ty truyền thông đã bị bắt vì nhận tiền để sử dụng công cụ tấn công bôi nhọ các nghệ sĩ và tác phẩm phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nạn nhân của công ty này.

QQ cho biết thêm có đối thủ bỏ tiền để đăng tải hàng loạt bình luận chê bai Triệu Lệ Dĩnh.

Dù nhiều lần bị chơi xấu, Triệu Lệ Dĩnh vẫn gây chú ý khi công bố việc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ban giám khảo chính của hạng mục chính tại Hội nghị đầu tư và phát triển dự án phim Kim Kê lần thứ 8.

Cô sẽ cùng đạo diễn Hoàng Kiến Tân và diễn viên Diêm Ni tham gia vòng thẩm định cuối cùng.

Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ diễn viên thế hệ 8X đầu tiên đảm nhận vị trí này, đánh dấu sự chuyển mình từ một diễn viên thành người nắm quyền quyết định số phận của các dự án phim.

Ngày 5/11, cô bay tới Hạ Môn, Trung Quốc để đảm nhận vai trò giám khảo. Sự kiện đánh dấu việc Triệu Lệ Dĩnh trở lại hoạt động sau hơn một năm nghỉ ngơi.

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#Triệu Lệ DĨnh #Triệu Đức Dận #Lưu Hạo Nhiên #Hoa Thiên Cốt #Sở Kiều truyện #phim Trung Quốc #sao Hoa ngữ

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