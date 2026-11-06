Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ cháy tại trường Kim Liên làm 1 người tử vong

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 5/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm Trường THCS Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.

Theo đó, khoảng 12h18 ngày 5/11, xảy ra vụ cháy nhà tạm Trường Trung học cơ sở Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội, làm 1 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

chay.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường Trung học cơ sở Kim Liên; phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông; khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Xem thêm

#cháy trường Kim Liên #Trường THCS Kim Liên #cháy trường Hà Nội #điều tra nguyên nhân cháy #Phạm Gia Túc #phòng cháy chữa cháy

Cùng chuyên mục

Thưởng Tết sớm cho công nhân

Thưởng Tết sớm cho công nhân

TPO - Liên đoàn Lao động TPHCM đang vận động doanh nghiệp công bố kế hoạch thưởng Tết Đinh Mùi 2027 sớm, chi trả một phần trong tháng 11, 12 để người lao động có tiền mua sắm.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhận nhiệm vụ mới

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhận nhiệm vụ mới

TPO - Anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Núi Một được xử lý thế nào?

Núi Một được xử lý thế nào?

TPO - Gia Lai sẽ xây dựng phương án tổng thể xử lý sạt lở núi Một, phường Quy Nhơn, thay vì xử lý cục bộ như trước đây. Trong đó, phương án gọt, hạ một phần mái núi sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khảo sát, đánh giá địa chất.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 2110/QĐ-TTg ngày 5/11/2026 về việc thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Vỏ lãi đâm sà lan, một người tử vong

Vỏ lãi đâm sà lan, một người tử vong

TPO - Trên đường đi đánh bắt cá mưu sinh, người đàn ông 29 tuổi ở Tây Ninh không may gặp nạn sau cú va chạm với sà lan đang neo đậu, để lại vợ và hai con nhỏ.

Gần 250 doanh nghiệp được phổ biến pháp luật về môi trường

Gần 250 doanh nghiệp được phổ biến pháp luật về môi trường

TPO - Ngày 5/11, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho gần 250 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc khu vực Phú Thọ và Hòa Bình. Đại diện Cục Môi trường và Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tham dự.

Tên lửa S-125 và pháo phòng không diệt mục tiêu tại trường bắn TB1

TPO - Tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1), 21 kíp chiến đấu phòng không cùng tham gia cuộc diễn tập chiến thuật năm 2026. Các kíp tên lửa S-125, pháo phòng không 57 ly, 37 ly và một số loại tên lửa khác đã tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, thể hiện rõ khả năng sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời.

Một người tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Một người tử vong trong vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên, Hà Nội

TPO - Vụ cháy dãy nhà trong Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) xảy ra vào trưa 5/11, khiến 1 người tử vong. Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Huế quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Huế quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào

TPO - Hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Salavan (Lào), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong mùa khô này ở nước bạn lên 5.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe