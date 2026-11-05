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Trường THCS Kim Liên thông báo trong đêm việc 3.000 học sinh nghỉ học sau vụ cháy

Hà Linh

TPO - Gần 22h đêm 5/11, phụ huynh Trường THCS Kim Liên nhận được thông báo ngày 6/11 tiếp tục nghỉ học để ổn định tâm lý sau vụ cháy.

Anh H., phụ huynh có con học lớp 8 cho biết, 17 giờ chiều nay, giáo viên chủ nhiệm thông báo, ngày mai cả lớp chuyển sang học trực tuyến.

Đến gần 22h, phụ huynh nhận được thông báo thay đổi phương án. Thông báo của giáo viên gửi phụ huynh có nội dung, để học sinh ổn định tâm lý, và nhà trường tập trung giải quyết hậu quả vụ cháy nên tạm thời sáng mai các con chưa học trực tuyến.

Học sinh nghỉ học ở nhà, thầy cô giáo sẽ giao thêm bài để ôn tập.

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Trường THCS Kim Liên, nơi xảy ra vụ cháy làm chết 1 người ngày 5/11. (ảnh: Hà Linh)

Về lịch học và phương án tổ chức dạy học tiếp theo, nhà trường sẽ thông báo chính thức sau khi có ý kiến chỉ đạo và lịch bố trí cụ thể của các cấp có thẩm quyền.

Một giáo viên của Trường THCS Kim Liên cho biết, sau ngày nghỉ 6/11, có thể nhà trường sẽ tính phương án cho học sinh đi học nhờ ở các trường xung quanh khu vực. Mỗi trường có thể tiếp nhận từ 3-10 lớp hỗ trợ Trường THCS Kim Liên trong giai đoạn trường chính đang xây dựng, trường tạm đã bị cháy.

Chiều cùng ngày, trả lời VTV, ông Trần Hoàng, Phó chủ tịch phường Kim Liên, cho biết, phường xác định đảm bảo an toàn cho học sinh là quan trọng nhất. UBND Phường sẽ tổng rà soát địa bàn để có phương án tốt nhất, sắp xếp chỗ học cho học sinh Trường THCS Kim Liên trong thời gian xây dựng trường.

Ông Hoàng cũng khẳng định: “Sau sự cố, chắc chắn địa điểm này chúng tôi không sử dụng nữa".

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 12h ngày 5/11 xảy ra vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên. Học sinh được hướng dẫn chạy sang trường học bên cạnh để lánh nạn và chờ phụ huynh đến đón.

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đến 12h 40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

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