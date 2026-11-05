Học viện Ngân hàng thăng hạng trong bảng xếp hạng Đại học châu Á QS 2027

Theo kết quả công bố của tổ chức xếp hạng giáo dục quốc tế Quacquarelli Symonds, Học viện Ngân hàng được xếp trong nhóm 1101–1200 trong Bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027, tăng trưởng vượt bậc so với kỳ xếp hạng năm 2026 (1201-1300).

Ngày 3/11, tổ chức xếp hạng giáo dục quốc tế Quacquarelli Symonds (QS) chính thức công bố Bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 (QS Asia University Rankings 2027). Theo kết quả công bố, Học viện Ngân hàng (BAV) đã có sự tăng trưởng vượt bậc, từ 1201-1300 (kỳ xếp hạng năm 2026) lên 1101–1200 (kỳ xếp hạng năm 2027)

Đáng chú ý, tỷ lệ các cơ sở giáo dục đại học mà Học viện vượt qua tăng từ 15,3% lên 30,5%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong hành trình nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh học thuật của Nhà trường.

BAV là điểm cầu kết nối học thuật quốc tế, thường xuyên đăng cai các hội thảo, diễn đàn khoa học với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, học giả trong và ngoài nước (Ảnh: Hội thảo Vietnam Symposium in Banking & Finance 2026).

Kết quả này tiếp tục phản ánh những nỗ lực của BAV trong thực hiện các mục tiêu phát triển, lấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế làm nền tảng nâng cao uy tín, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học khu vực.

Trong 11 chỉ số được QS sử dụng để đánh giá, kết quả của Học viện ghi nhận một số điểm sáng nổi bật. Theo dữ liệu Fact File của QS, chỉ số Trích dẫn trên mỗi bài báo đạt 74,4/100 điểm, xếp thứ 261 tại châu Á và đóng góp 46,4% tổng điểm xếp hạng. Số trích dẫn chuẩn hóa trên mỗi bài báo đạt 14,2, cao hơn khoảng 1,5 lần mức trung vị của khu vực (9,3). Kết quả này cho thấy mức độ ảnh hưởng và lan tỏa của các công trình nghiên cứu do đội ngũ giảng viên, nhà khoa học Học viện thực hiện trong cộng đồng học thuật.

PGS.TS. Bùi Hữu Toàn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo, định hướng đội ngũ nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Bên cạnh đó, chỉ số Uy tín với nhà tuyển dụng đạt 20,7 điểm, đóng góp 25,8% tổng điểm xếp hạng, phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng đào tạo và năng lực của người học. Các chỉ số Mạng lưới nghiên cứu quốc tế và Tỷ lệ giảng viên quốc tế lần lượt đạt 10,7 và 10,5 điểm, cho thấy những nỗ lực của Học viện trong mở rộng kết nối học thuật, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và tăng cường quốc tế hóa.

Chứng nhận xếp hạng của BAV tại Bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027

Đằng sau những kết quả này là nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và người học, cùng sự lãnh đạo, định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đặc biệt là vai trò dẫn dắt và chỉ đạo của PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện. Đây là nền tảng quan trọng để Học viện kiên định với định hướng phát triển, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và chủ động hội nhập quốc tế.

Song song với những kết quả đạt được, Học viện Ngân hàng tiếp tục xác định các ưu tiên phát triển trong thời gian tới, tập trung nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, đẩy mạnh năng suất công bố khoa học, tối ưu tỷ lệ giảng viên/sinh viên và mở rộng mức độ quốc tế hóa. Đây cũng là những định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển của Học viện giai đoạn 2025–2030, nhằm củng cố nền tảng chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tiệm cận các chuẩn mực giáo dục đại học quốc tế.

Việc thăng hạng tại QS Asia University Rankings 2027 là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tập thể BAV, đồng thời tiếp thêm động lực để Nhà trường kiên định với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế. Với định hướng phát triển bền vững và tinh thần chủ động hội nhập, BAV tiếp tục nỗ lực chinh phục những dấu mốc mới, từng bước khẳng định uy tín và vị thế trong nền giáo dục đại học khu vực châu Á.