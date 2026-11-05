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Giáo dục

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Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra văn bằng hai ngôn ngữ Anh

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an kiểm tra về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an kiểm tra về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập.

Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nêu tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng thứ hai, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ chiều 4/11.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.

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Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại cuộc họp

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên hơn 17.000 người năm 2025, tăng 61,2%.

Cùng giai đoạn, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng 60,5%, từ khoảng 32.500 lên hơn 52.000 người.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng kí 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ hai chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng thứ hai vừa làm vừa học.

Riêng nhóm văn bằng thứ hai vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng kí tăng 68,6% so với năm 2025.

Theo bà Thủy, tốc độ tăng quy mô đặt ra yêu cầu đối chiếu số lượng người học với năng lực tổ chức đào tạo của từng cơ sở, từ đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập đến điều kiện thực hành và đánh giá bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Vụ Giáo dục Đại học đề xuất kiểm tra, ưu tiên các cơ sở có quy mô lớn hoặc tăng nhanh đồng thời xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, áp dụng thống nhất chuẩn đầu ra giữa các hình thức, phương thức đào tạo và nghiên cứu yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra tối thiểu bậc 5, tương đương trình độ C1.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, có 38 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy chế trước đây.

Cục Quản lý chất lượng đề xuất tăng cường hậu kiểm các đơn vị tổ chức thi, tập trung vào điều kiện hạ tầng kĩ thuật, dữ liệu camera và phần mềm nhận diện thí sinh, thẩm định độc lập ngân hàng câu hỏi và định dạng đề thi nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng trong đánh giá.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài, ông Chương đề xuất tăng cường giám sát hoạt động liên kết tổ chức thi và việc duy trì các yêu cầu bảo đảm chất lượng của chứng chỉ đã được công nhận.

Bên cạnh đó, xây dựng, cập nhật và công khai danh mục chứng chỉ được công nhận theo mục đích sử dụng.

Tăng cường kiểm tra các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân ghi nhận học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội. Trước thực tế quy mô đào tạo tăng nhanh và có xu hướng tiếp tục tăng, ông yêu cầu tăng cường kiểm tra, chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh. Vụ có nhiệm vụ rà soát cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm và triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập phát hiện qua kiểm tra. Thứ trưởng yêu cầu phối hợp với A03, Bộ Công an ngay từ khâu triển khai và trong quá trình kiểm tra.

Ông Quân cũng yêu cầu Vụ Giáo dục Đại học sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương với chuẩn đầu ra của chương trình chính quy.

Về chuẩn đầu ra bậc 5, tương đương trình độ C1, lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ này. Người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

Đối với công tác quản lý chứng chỉ ngoại ngữ, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và việc cấp chứng chỉ tại các đơn vị này.

Trước đó, Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng 2.

Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo bảo đảm người học văn bằng 2 đạt chuẩn đầu ra thực chất, đặc biệt đối với ngành Ngôn ngữ Anh; đồng thời kiểm soát khối lượng học tập, phương thức tổ chức đào tạo và hoạt động kiểm tra, đánh giá.

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#văn bằng hai #Ngôn ngữ Anh #Bộ GD&ĐT #Bộ Công an #A03 #đào tạo từ xa #chứng chỉ C1

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