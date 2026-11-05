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Thịt vào trường học nhũn bất thường, phụ huynh phản ứng, UBND phường nói gì?

Hà Linh

TPO - Kiểm tra thực phẩm bữa ăn bán trú, phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội) bức xúc vì thịt lợn nhũn như giò sống, ấn tay lõm từng vùng.

Tối 4/11, mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng về sự việc. Trong video, có hình ảnh ghi lại buổi giao nhận thực phẩm tại trường học. Trong đó, phụ huynh dùng ngón tay ấn nhẹ vào miếng thịt lợn, vùng bị ấn lõm xuống. Miếng thịt cũng dễ dàng bị xé rách.

Cho rằng, thịt lợn bị nhũn, bở là rất bất thường, phụ huynh yêu cầu nhà trường và UBND phường kiểm tra, làm rõ.

Trưa ngày 5/11, UBND Phường Phương Liệt cho biết, ngay trong ngày, phường đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý.

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Phụ huynh bức xúc vì thịt lợn lấy ngón tay ấn thủng từng lỗ (ảnh: Cắt từ video)

Theo đó, khoảng 7h30 sáng 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường.

Tổ giám sát, nhà trường đã lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định.

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Đoàn kiểm tra lấy mẫu thịt đi kiểm nghiệm

Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Qua kiểm tra, kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn đều cho kết quả âm tính.

Để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, một số phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt cho rằng, vẫn chưa cảm thấy yên tâm về thực phẩm cung cấp vào bếp ăn bán trú. Việc đổi nguyên liệu không đảm bảo chỉ là giải pháp tình thế. Do đó, phụ huynh mong muốn cần phải làm rõ, thực phẩm đạt chất lượng an toàn, đảm bảo tươi ngon mới được cung cấp vào trường học.

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#thịt lợn nhũn #Mầm non Phương Liệt #UBND phường Phương Liệt #an toàn thực phẩm #bữa ăn bán trú #Công ty Ngôi Sao Xanh

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