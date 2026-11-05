Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên ở Gia Lai: Kiểm điểm 5 cá nhân

Trương Định

TPO - Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh phương án nhân sự, bổ nhiệm một nguyên hiệu trưởng từng được phân công làm giáo viên giữ chức phó hiệu trưởng và tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo, 5 cá nhân liên quan.

Ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai cho biết, UBND phường Quy Nhơn Nam đã có báo cáo việc rà soát, bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp.

Theo đó, UBND phường Quy Nhơn Nam đã bổ nhiệm bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ) - giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

1792969855639-6821171404573687559-g8705336700146941793-402c66a2916011299f16e1bac94e1ff7-4234.jpg
Bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

Bà Quyên là 1 trong 5 hiệu trưởng trước sắp xếp không được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, mà bị bố trí xuống làm giáo viên, chưa đúng quy định.

Đối với 4 trường hợp còn lại gồm bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ); bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (cũ); bà Hồ Thị Hồng Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (cũ) và ông Nguyễn An Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (cũ), do cả 4 người đều có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, thống nhất chuyển xuống làm giáo viên.

Liên quan sự việc này, trước đó UBND phường Quy Nhơn Nam và Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể.

Theo đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND phường và tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam. Kiểm điểm 5 cá nhân gồm Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 1 chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Như Tiền Phong đưa tin, việc bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp ở phường Quy Nhơn Nam, trong đó có việc một số nguyên hiệu trưởng được phân công làm giáo viên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT Gia Lai xác định việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng quy định. Sở đã yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Nam tiến hành rà soát, điều chỉnh lại phương án bố trí nhân sự.

Xem thêm

#hiệu trưởng xuống làm giáo viên #Gia Lai #Quy Nhơn Nam #bố trí nhân sự #kiểm điểm 5 cá nhân #kiểm điểm chủ tịch phường

Cùng chuyên mục

Trường Chuyên Văn Toán (Ứng Hòa)– tiền thân Trường Nguyễn Thượng Hiền (Tranh vẽ của cựu học sinh)

Mái trường 60 năm gieo mầm tài năng trên đất Ứng Hòa


Từ những lớp học đơn sơ, mái dột, thiếu thốn đủ bề ở Dương Khê, Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Vân Đình, Hà Nội) đã trải qua hành trình 45 năm xây dựng và phát triển, tiếp nối truyền thống 60 năm bồi dưỡng học sinh giỏi. Đằng sau diện mạo khang trang hôm nay là tâm huyết của nhiều thế hệ thầy cô, nghị lực của học trò và tình cảm bền chặt của những người từng gắn bó với mái trường.

Quảng Ninh giảm thêm 101 đầu mối trường học

Quảng Ninh giảm thêm 101 đầu mối trường học

TPO - Quảng Ninh yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp, giảm thêm 101 đầu mối giáo dục công lập trong năm 2026, đồng thời giữ ổn định quy mô học sinh tại các điểm trường, phân hiệu và bảo đảm hoạt động dạy học liên tục.

Ở nhiều nơi, giáo viên phải đảm đương nhiều công việc ngoài chuyên môn, nhất là vào đầu năm học (Ảnh minh họa)

Việc ngoài chuyên môn ‘bủa vây’ giáo viên

TP - Ngay đầu năm học, Bộ GD&ĐT có văn bản chỉ đạo giảm tối đa các công việc ngoài chuyên môn cho giáo viên nhưng thực tế, các giáo viên cho biết đang “ngập lụt” vì những việc không tên, không liên quan đến chuyên môn bủa vây hằng ngày.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không che giấu, giải quyết nội bộ vụ việc bạo lực học đường

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không che giấu, giải quyết nội bộ vụ việc bạo lực học đường

TPO - Đối với vụ việc bạo lực học đường có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ, là khẳng định của ông Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe