Trường Kim Liên cháy một người tử vong, phụ huynh từng lo phòng học tạm mất an toàn

TPO - Phụ huynh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, nhà trường đã thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học ngày 5/11 nhưng chưa có kế hoạch ngày mai (6/11).

Theo thông báo khẩn của Trường THCS Kim Liên gửi toàn bộ phụ huynh học sinh trưa nay có nội dung: “Do sự cố cháy nổ đang xảy ra tại trường, để bảo đảm an toàn cho học sinh, đề nghị cha mẹ học sinh khối 8,9 đến trường đón học sinh về. Khối 6,7 học sinh nghỉ học ngày 5/11”.

Anh Huy, có con học lớp 8 tại Trường THCS Kim Liên chia sẻ, đến giờ này cả gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng vì tin các dãy phòng học tạm của trường bị cháy.

Theo anh Huy, từ đầu năm học này, trường xây mới nên toàn bộ học sinh chuyển sang các dãy nhà tạm lợp tôn để học.

Do trường đông học sinh nên khối 8, 9 học buổi sáng; khối 6,7 học buổi chiều.

Các dãy nhà tạm nơi học sinh Trường THCS Kim Liên theo học (ảnh: Thanh Thế)

Khoảng 12h kém 15, anh có mặt ở cổng trường đón con về nhà ăn uống, nghỉ ngơi để chiều đi học thêm thì hay tin trường cháy.

“Vụ cháy xảy ra khoảng 12h, khi học sinh đang tan ca. Nếu xảy ra trong giờ học, tôi không dám hình dung hậu quả sẽ như thế nào”, anh Huy nói.

Cũng theo phụ huynh này, khi mới chuyển ra các dãy phòng tạm để học, anh đã thấy lo ngại về điều kiện đảm bảo an toàn cho con.

Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, ai cũng thấy phòng học tuềnh toàng nhưng không ai lên tiếng.

“Sĩ số học sinh/lớp đông, phòng học nóng bức, thương con nên phụ huynh đã cùng nhau góp thêm mỗi người khoảng 600 nghìn đồng để mua sắm thêm thiết bị. Điều hoà cũng được đưa từ lớp cũ sang lắp cho các con đỡ nóng”, anh Huy nói.

Phụ huynh này lo lắng, những ngày tới, không còn phòng học có thể các con sẽ phải học trực tuyến kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Nhất là thời điểm này học sinh đang thi giữa kỳ.

Về vụ cháy, anh Huy cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm thuộc về ai. Hằng ngày, trường có hàng nghìn học sinh theo học, phải tính toán nơi học đảm bảo an toàn thay vì để xảy ra sự cố mới cuống cuồng ứng phó.

Chị Luyến, có con học tại trường cũng cho biết, vụ cháy khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Từ chiều, chị nhận được điện thoại của nhiều người thân, bạn bè hỏi thăm.

Chị cũng đã dặn con, khi có cháy phải tìm cách chạy thoát ra ngoài. Nếu để quên đồ quan trọng cũng không được quay lại lấy.

Cũng theo chị Luyến, hiện chưa rõ thông tin những ngày tới học sinh sẽ học ở đâu hay học trực tuyến.

Theo phụ huynh này, nếu học sinh đi học trở lại phải đảm bảo điều kiện an toàn trường học. Không thể để các con học ở những phòng tạm như trước.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 12h ngày 5/11 xảy ra vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên. Học sinh được hướng dẫn chạy sang trường học bên cạnh để lánh nạn và chờ phụ huynh đến đón.

Chiều 5/11, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đến 12h 40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Tên phụ huynh trong bài đã được thay đổi