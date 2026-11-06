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Pháp luật

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Giám thị trại giam Gia Trung nói về phạm nhân đang trốn trại Hồ Văn Tình

Tiền Lê

TPO - Theo Giám thị Trại giam Gia Trung, nếu gia đình phát hiện, khuyên được phạm nhân Hồ Văn Tình ra đầu thú ông sẽ xem xét, có phương án đề xuất để đưa phạm nhân Hồ Văn Tình về Trại giam Gia Trung theo đúng quy định.

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Phạm nhân trốn trại giam A2 Hồ Văn Tình đang bị truy nã

Lần lượt 3 đối tượng trốn Trại giam A2, (ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã bị bắt giữ. Hiện chỉ còn đối tượng Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn đang lẩn trốn, chưa ra trình diện.

Đây là đối tượng từng dùng dao đâm bị thương hai cán bộ Công an tỉnh Gia Lai trong lúc làm nhiệm vụ bắt đối tượng này vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP.Pleiku (cũ) vào khoảng 2 năm trước.

Ngày 5/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, nguyên lãnh đạo Trại giam Gia Trung (đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai) nhận định, qua xem video ghi lại, việc 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 nghiêng về sự bộc phát. Vị này giải thích, thời điểm các đối tượng bỏ trốn là khi phát hiện sơ hở trong quản lý, giam giữ, một phạm nhân bỏ chạy, rồi các đối tượng khác chạy theo.

Theo nguyên lãnh đạo Trại giam Gia Trung, sau khi bắt giữ phạm nhân trốn khỏi trại giam có nhiều quy trình. Tuy nhiên, về quy trình, hướng xử lý cơ bản có một số các bước chính như sau. Đầu tiên, khi phạm nhân trốn trại bị bắt giữ sẽ được tạm giam ở các nơi khác nhau. Việc tách ra này nhằm phục vụ việc điều tra, tránh thông cung.
Khi cơ quan điều tra có kết quả sẽ tổng hợp, xem xét khởi tố tiếp tội “Trốn khỏi trại giam”. Mức độ nặng nhẹ của tội mới tuỳ thuộc vào mức độ, sự thành khẩn, đặc biệt không phát sinh tội khác. Sau đó lực lượng chức năng có thể đưa về trại giam cũ hoặc chuyển đi trại giam khác, chứ thường không trả hết về trại giam cũ.

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Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, vây bắt đối tượng Hồ Văn Tình.

Trong khi đó, đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết, ngay khi nắm được thông tin 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp, truy bắt.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ chia sẻ, vừa qua đọc bài viết trên Báo Tiền Phong, thấy gia đình nạn nhân chia sẻ phạm nhân Hồ Văn Tình (một trong những phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam A2) nhà ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai có mong muốn về Trại giam Gia Trung cho gần nhà.
Theo Giám thị Trại giam Gia Trung, nếu gia đình phát hiện, khuyên được phạm nhân Hồ Văn Tình ra đầu thú ông sẽ xem xét, có phương án đề xuất để đưa phạm nhân Hồ Văn Tình về Trại giam Gia Trung theo đúng quy định.

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Đối tượng Hồ Văn Tình (ảnh trái) thời điểm bị bắt năm 2024 và quyết định truy nã đối tượng này khi vừa trốn khỏi Trại giam A2.

Hồ Văn Tình (SN 2002) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy". Tình là một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 từ chiều 21/10.

Lần lượt phạm nhân Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn đã bị bắt giữ. Riêng Lữ Văn Toàn bị bắt vào thời điểm Toàn và Tình đi cùng nhau vào một nhà dân để xin ăn lúc 0 giờ ngày 3/11 tại khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Lúc đó Toàn vào nhà, Tình đứng bên ngoài cảnh giới. Khi bị người dân phát hiện, Tình lập tức bỏ chạy vào rừng, còn Toàn bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

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