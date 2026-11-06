Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân liên quan đến 6 công ty nuôi heo

TPO - Từ việc phát hiện nhiều sai phạm tại 6 công ty chăn nuôi heo, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đối với các tồn tại trong công tác quản lý, điều hành.

Ngày 6/11, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư các loại hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Qua thanh tra đối với 6 doanh nghiệp đều phát hiện cả 6 đơn vị vi phạm. Cụ thể, Công ty TNHH Hợp Thành Gia Lai (xã Ia Lâu) không vận hành, bảo dưỡng thường xuyên công trình xử lý nước thải, chưa đăng ký khai thác tài nguyên nước và không báo cáo môi trường hằng năm, không chuyển giao bùn thải, xác heo chết theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), hố tiêu hủy xác heo thiếu hệ thống thu gom - xử lý khí thải và chất thải còn lại.

Công ty TNHH Chăn nuôi Đức Hoàn Một (xã Ia Pa) việc kiểm tra, bảo dưỡng một số công trình thu gom, xử lý, lưu chứa nước thải và nước mưa chưa thường xuyên, chưa kịp thời; chưa đăng ký khai thác nước và bỏ ngỏ chương trình giám sát môi trường định kỳ; chậm trễ thu gom, xử lý bùn thải từ hầm biogas.

Còn Công ty TNHH Đầu tư Chăn nuôi HTB (xã Uar), Thanh tra tỉnh ghi nhận việc kiểm tra, bảo dưỡng một số công trình xử lý nước thải chưa kịp thời; công tác thu gom, chuyển giao bùn thải còn hạn chế. Doanh nghiệp này cũng chưa thực hiện đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định.

Một vụ việc xả thải từ việc nuôi heo được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai (xã Ia Hrú) chưa chuyển giao xác heo chết đúng quy định, tự ý thay đổi phương án cây xanh được duyệt (trồng mía, bắp thay cho cây keo, xà cừ); chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường theo quy định; không thực hiện việc chuyển giao phế phẩm xác heo chết theo Giấy phép môi trường được cấp là chưa bảo đảm theo quy định.

Còn tại Công ty TNHH MTV Ia Piơr Lộc (xã Ia Piơr), việc giám sát nước thải chưa bảo đảm đầy đủ tần suất theo giấy phép môi trường và quy định áp dụng. Công tác kiểm tra, vận hành các công trình xử lý nước thải chưa thường xuyên, kịp thời; doanh nghiệp cũng chưa đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng chỉ rõ, Công ty TNHH Nông nghiệp tái tạo HD (xã Ia Piơr) có hệ thống máy ép phân ngừng hoạt động, phân tồn đọng lượng lớn tại khu vực máy sàng, nhà chứa phân bị trưng dụng làm kho chứa hóa chất, nước thải sau xử lý được dùng để tưới cây nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy.

Kiểm điểm trách nhiệm

Trước các sai phạm của 6 công ty trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đối với các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Chấn chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thẩm định báo cáo ĐTM; chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh nâng cao chất lượng công tác tham mưu thẩm định, bảo đảm việc tổ chức khảo sát thực tế hoặc xem xét, quyết định không tổ chức khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án được thực hiện đúng quy định và có đầy đủ tài liệu thể hiện căn cứ, quá trình xem xét trong hồ sơ thẩm định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cần chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường và các đơn vị chuyên môn có liên quan tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, giấy phép môi trường và hồ sơ môi trường có liên quan.

Đối với UBND các xã (Ia Lâu, Ia Pa, Ia Hrú, Uar) cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án chăn nuôi trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các thủ tục, nghĩa vụ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền của UBND cấp xã.