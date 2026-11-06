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Chuyên gia bày cách thoát 'cửa tử' sốt xuất huyết

BÁO TIỀN PHONG

TPO - TP.HCM đã ghi nhận hơn 42.500 ca mắc sốt xuất huyết, 11 người tử vong. Tại tọa đàm lúc 9 giờ sáng nay do Báo Tiền Phong tổ chức tại TPHCM, các chuyên gia sẽ bày cách phòng ngừa, nhận biết, dấu hiệu cảnh báo để thoát cửa tử sốt xuất huyết.

Theo số liệu giám sát của ngành y tế, đến tuần 43/2026, TP.HCM ghi nhận hơn 42.500 ca sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Ngành y tế dự báo số ca bệnh có thể tiếp tục tăng trong mùa mưa, khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản.

Sốt xuất huyết là căn bệnh quen thuộc, song nhiều người vẫn băn khoăn khi bản thân hoặc người nhà xuất hiện triệu chứng sốt. Sốt bao lâu cần đi khám, khi nào nên xét nghiệm, chưa xuất huyết dưới da có thể loại trừ bệnh hay không...

Với chủ đề “Sốt xuất huyết: Hiểu đúng để bảo vệ mình”, tọa đàm diễn ra lúc 9 giờ sáng 6/11 tại Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực dự phòng, điều trị và tiêm chủng, gồm:

- BSCKI Đinh Văn Thới - Phó trưởng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TPHCM

- Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Lưu Hồng Ngọc Phương - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

- ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh - Chuyên gia Ban Cố vấn cấp cao, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu.

Tọa đàm sẽ tập trung làm rõ cách nhận biết bệnh, những dấu hiệu cảnh báo cần đến cơ sở y tế và các sai lầm trong quá trình theo dõi, chăm sóc người bệnh. Các tình huống như trẻ sốt cao nhưng vẫn ăn uống, vui chơi bình thường; người bệnh hết sốt nhưng tay chân lạnh...

Chương trình tọa đàm dành thời gian giải đáp những thắc mắc về phòng bệnh và vaccine sốt xuất huyết. Ai có thể tiêm, người từng mắc bệnh có cần tiêm hay không, người có bệnh nền cần lưu ý gì và việc sắp xếp lịch tiêm cùng các vaccine khác ra sao là những nội dung được nhiều bạn đọc quan tâm.

Các chuyên gia cũng sẽ trao đổi về những vị trí muỗi có thể sinh sản nhưng thường bị bỏ sót trong sinh hoạt, cách phối hợp phòng bệnh tại gia đình và khu dân cư, cũng như thời điểm cần thông báo cho cơ quan y tế địa phương khi xuất hiện nhiều ca mắc.

Thông qua các câu hỏi và tình huống thực tế, tọa đàm hướng đến giúp bạn đọc hiểu đúng về sốt xuất huyết.

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#Sốt xuất huyết #TP.HCM #Phòng chống dịch bệnh #Chẩn đoán bệnh #Điều trị bệnh

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