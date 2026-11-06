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Đắk Lắk rà từng mỏ khoáng sản, chặn găm hàng thổi giá

Huỳnh Thủy

TPO - Đắk Lắk yêu cầu rà từng mỏ, xác định sản lượng thực tế, siết hoạt động kinh doanh, ngăn găm hàng, tạo khan hiếm và đẩy giá vật liệu trái quy định.

Ngày 6/11, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy tại hội nghị chuyên đề về nguồn cung, giá vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 104 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó 62 mỏ đã được đấu giá, cấp phép. Tuy nhiên, một số mỏ chậm khai thác do vướng thủ tục; sản lượng thực tế, thời điểm cung ứng và giá giao dịch chưa được quản lý chặt.

Công tác dự báo nhu cầu, cân đối nguồn cung chưa sát thực tế; một số mỏ chậm khai thác, thủ tục đất đai, môi trường, đường vận chuyển còn vướng mắc. Việc theo dõi, công bố giá và phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ; sản lượng thực tế, thời điểm cung ứng và giá giao dịch chưa được quản lý sát.

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UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát từng mỏ, kiểm soát sản lượng khai thác thực tế.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chuyển từ quản lý hồ sơ, giấy phép sang quản lý thực chất hoạt động khai thác, cung ứng. Nguồn cung phải tính bằng sản lượng thực tế, không chỉ căn cứ giấy phép hay trữ lượng.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ rà từng mỏ, đánh giá hoạt động, công suất, khả năng cung ứng. Với mỏ chưa hoạt động, phải làm rõ nguyên nhân, thời gian có thể khai thác; xây dựng cơ sở dữ liệu về mỏ, sản lượng, mua bán, vận chuyển.

Sở Xây dựng được giao tổng hợp nhu cầu theo từng dự án, nhất là dự án đầu tư công quý IV/2026 và năm 2027; cân đối cung - cầu theo loại vật liệu, khu vực, tiến độ, cảnh báo thiếu hụt. Giá công bố phải sát thị trường, tính cả chi phí khai thác, sản xuất, vận chuyển. Hằng tháng, sở báo cáo cung - cầu và giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ thủ tục đất đai, môi trường, thủy lợi, lâm nghiệp để sớm đưa mỏ đủ điều kiện vào hoạt động. Trong tháng 11, sở phải xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng khu vực đất san lấp phục vụ dự án hệ thống kênh Ea H’leo 1 và nhu cầu đất san lấp cho các dự án thuộc Ban Quản lý dự án Buôn Hồ.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu kiểm tra khai thác, kinh doanh, vận chuyển; xử lý khai thác trái phép, mua bán không rõ nguồn gốc.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, với Sở Công Thương là cơ quan thường trực, xây dựng chương trình quản lý vật liệu xây dựng và kế hoạch năm 2027. Trọng tâm là kiểm soát hóa đơn, phát hiện bất thường về thuế. Nội dung phải hoàn thành trước ngày 10/11.

Công an được giao xử lý vi phạm khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, nhất là hợp thức hóa nguồn gốc. Cơ quan thuế kiểm tra hóa đơn, kê khai doanh thu; xử lý việc ghi giá trị hóa đơn không đúng thực tế hoặc trốn thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ tịch UBND 102 xã, phường chịu trách nhiệm quản lý khoáng sản. Doanh nghiệp phải lập kế hoạch cung ứng theo tháng, quý; minh bạch giá bán, xuất hóa đơn đầy đủ, không đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, thông đồng ấn định giá hoặc nâng giá trái pháp luật.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu phải chủ động phương án cung ứng, kiểm soát nguồn gốc, khối lượng, chất lượng; không triển khai dự án khi chưa bảo đảm nguồn vật liệu.

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#Đắk Lắk #mỏ khoáng sản #vật liệu xây dựng #nguồn cung vật liệu #găm hàng #giá vật liệu

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