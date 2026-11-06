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Thanh tra phát hiện chi sai hàng tỷ đồng tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn

Trương Định

TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện Trung tâm Y tế Quy Nhơn có nhiều sai phạm trong công tác quản lý thu - chi tài chính, việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị y tế.

Ngày 6/11, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế (TTYT) Quy Nhơn, thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2021-2025.

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Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định.

Qua thanh tra, cơ quan này phát hiện TTYT Quy Nhơn còn một số khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế.

Cụ thể, TTYT Quy Nhơn không xây dựng định mức thuốc, hoá chất, dịch truyền, vật tư y tế cho các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện, là không đúng theo quy định.

Đáng chú ý, TTYT Quy Nhơn đã sử dụng hơn 2,5 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp để chi cho các hoạt động phúc lợi, là không đúng quy định.

Trong kỳ thanh tra, TTYT Quy Nhơn còn sử dụng nguồn cải cách tiền lương và quỹ bổ sung thu nhập để hoàn trả kinh phí phụ cấp ưu đãi theo nghề 20% đối với viên chức không trực tiếp làm chuyên môn, với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng, là không đúng quy định.

Hoạt động thu dịch vụ của TTYT Quy Nhơn kê khai, nộp thiếu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 58 triệu đồng. Ngoài ra, TTYT Quy Nhơn cũng để xảy ra một số vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị y tế.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về ban lãnh đạo và các tập thể, cá nhân có liên quan trong giai đoạn từ năm 2021-2025.

Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc TTYT Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm; đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế như kết luận thanh tra đã nêu.
Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính đi vào nền nếp; thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động của trung tâm hiệu quả, công khai, minh bạch.

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#Trung tâm Y tế Quy Nhơn #Thanh tra Gia Lai #sai phạm tài chính #quản lý thu chi #đầu tư xây dựng #mua sắm thiết bị y tế

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