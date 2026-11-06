Sốt xuất huyết: Những dấu hiệu báo động có thể cứu người trong gang tấc

Một người có thể mắc SXH đến 4 lần trong đời

MC: Thưa bác sĩ Hải, trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết gia tăng, đâu là việc thiết thực nhất mà mỗi gia đình, trường học và khu dân cư cần làm ngay để giảm nguy cơ lây lan?

ThS. Diệp Thanh Hải – Phòng Sốt xuất huyết, Khoa Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TPHCM: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Virus Dengue có 4 tuýp nên một người có thể mắc bệnh đến 4 lần trong đời.

ThS. Diệp Thanh Hải

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát triển được vắc xin phòng sốt xuất huyết. Vắc xin hiện đã lưu hành trên thế giới và tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những biện pháp phòng bệnh mà Việt Nam và các nước đã thực hiện từ nhiều thập kỷ nay vẫn giữ vai trò cốt lõi.

Ngành y tế nhấn mạnh vai trò phòng bệnh của từng người với thông điệp “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”. Sốt xuất huyết không lây qua nói chuyện, bắt tay hay ôm nhau. Bệnh chủ yếu lây từ người bệnh sang người khác qua vết đốt của muỗi vằn mang vi rút Dengue. Vì vậy, một cách hiệu quả để cắt đứt đường lây là ngăn muỗi sinh sản và tránh muỗi đốt.

Ngành y tế kêu gọi mỗi gia đình dành 10 phút mỗi tuần để tìm và loại bỏ các ổ lăng quăng, hay còn gọi là bọ gậy. Trong nhà, người dân cần kiểm tra cả những chỗ ít để ý như bình hoa, chén nước cúng trên bàn thờ, đĩa lót chậu cây cảnh. Với lu, khạp chứa nước, nắp phải đậy thật kín vì chỉ cần hở vài milimét, muỗi vẫn có thể chui vào đẻ trứng. Khi đi kiểm tra thực tế, chúng tôi từng phát hiện lăng quăng trong một chiếc nắp lon bia bị vứt ở góc khuất. Nắp nằm ngửa và chỉ đọng khoảng 3–4 ml nước.

Cũng cần xử lý cả những vật dụng còn khô nhưng có khả năng đọng nước. Chẳng hạn, một chiếc xô hay chậu nhỏ để ngoài trời hôm nay chưa có nước, nhưng chỉ sau một trận mưa đã có thể trở thành nơi muỗi đẻ trứng. Với lon bia, lon nước ngọt, chai lọ sau khi dùng, một động tác rất đơn giản là úp ngược xuống để nước không đọng lại. Bên cạnh đó, mỗi người nên ngủ mùng để tránh muỗi đốt.

Ở trường học, ngoài tuyên truyền trong giờ chào cờ, nhà trường cần hướng dẫn cụ thể cho giáo viên và học sinh cách nhận biết, xử lý các ổ lăng quăng. Ban giám hiệu có thể phát động phong trào thi đua để học sinh thực hiện ngay tại nhà mình. Nếu làm được như vậy, sẽ có thêm hàng triệu học sinh đồng hành cùng ngành y tế trong phòng, chống sốt xuất huyết.

Tại khu dân cư, ban điều hành khu phố có vai trò quan trọng trong việc vận động bà con. Các cô chú cộng tác viên y tế, người dân tình nguyện, lực lượng dân quân cơ sở cùng Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân có thể cùng bà con dọn vệ sinh, thu gom phế thải và xử lý những vật dụng có khả năng đọng nước. Việc này vừa giúp khu phố xanh, sạch, đẹp, vừa hạn chế nơi muỗi sinh sản.