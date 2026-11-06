Ảnh cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm ra tòa vụ 'gây khó' để nhận hối lộ 30,2 tỷ đồng

TPO - Người nhà cháu bé cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đã tới hỏi các giáo viên tại cơ sở giữ trẻ này. Giáo viên nói do cháu bé ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân không đồng tình với nguyên nhân mà các giáo viên đưa ra, bởi khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ tầm 15cm.