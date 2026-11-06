Ảnh cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm ra tòa vụ 'gây khó' để nhận hối lộ 30,2 tỷ đồng

TPO - Ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị cáo buộc biết cấp dưới Tống Hải Nam cùng đồng phạm cố tình "gây khó khăn" để doanh nghiệp cung ứng lao động ra nước ngoài phải hối lộ nhưng ông không can thiệp mà "ngó lơ" để hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng.
TPO - Cơ quan công an đang xác minh làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến việc người phụ nữ lớn tuổi bị nam tài xế xe ôm có hành vi sàm sỡ trước khu vực Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, Hà Nội).
TPO - Trong diễn biến mới nhất trong vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan có chi tiết ông Trần Nhật Bằng đã đồng ý dùng 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tài sản bảo đảm, giải quyết khoản nợ gốc 935 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
TPO - Thông qua hệ thống camera giám sát, Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng truy vết, phối hợp bắt giữ một đối tượng trộm xe máy khi đang trên đường tẩu thoát.
TPO - Theo Giám thị Trại giam Gia Trung, nếu gia đình phát hiện, khuyên được phạm nhân Hồ Văn Tình ra đầu thú ông sẽ xem xét, có phương án đề xuất để đưa phạm nhân Hồ Văn Tình về Trại giam Gia Trung theo đúng quy định.
TPO - Võ Tuyết Sang bị khởi tố sau vụ lái ô tô VF3 đâm xe máy điện, xô xát với một phụ nữ mang thai tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
TPO - Đăng tải hình ảnh nhạy cảm liên quan vụ việc trong ô tô VF3 lan truyền trên mạng xã hội, hai chủ tài khoản mạng xã hội Facebook tại Huế bị cơ quan công an mời làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.
TPO - Mang thai sau 10 năm hiếm muộn, người vợ bị ô tô chèn ngã tại Lào Cai hiện phải điều trị đặc biệt do thai nhi 6 tháng tuổi có nguy cơ sinh non. Trong khi đó, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường để điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.
TPO - Người nhà cháu bé cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đã tới hỏi các giáo viên tại cơ sở giữ trẻ này. Giáo viên nói do cháu bé ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân không đồng tình với nguyên nhân mà các giáo viên đưa ra, bởi khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ tầm 15cm.
TPO - Ngày 5/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 4 bị can về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Các đối tượng bị cáo buộc đã tổ chức hoạt động livestream khiêu dâm tại Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
TPO - Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu (cùng ở TP Bắc Ninh) đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163. Thắng bị xác định đã chỉ đạo Lưu nâng khống các khoản chi phí của doanh nghiệp nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
TPO - Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản về tội danh "Lừa dối khách hàng" trong việc bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, thu về hơn 531 tỷ đồng và xem xét hành vi thiếu trách nhiệm của nhóm cán bộ địa phương.
TPO - Ngày 5/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo màu xanh bị người mặc áo trắng đánh vào vùng mặt tại khu vực sạc xe điện ở Cầu Diễn (Hà Nội). Đáng chú ý, người mặc áo xanh bị đánh liên tục nói “đánh đi, đánh tiếp đi”…
TPO - Trần Minh Thanh, chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng video dài gần 10 phút, trong đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của một hãng xe công nghệ nên đã bị Công an TPHCM khởi tố.
TPO - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam hai cổ đông Công ty Ô Cấp liên quan vụ huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại xã Long Điền, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 51,8 tỷ đồng.
TPO - Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn”, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế. Số tiền thuế bị xác định trốn bước đầu gần 1,9 tỷ đồng.
TPO - "Đá" được chuẩn bị sẵn, kết quả tìm thấy "ngọc" do nhóm tổ chức ra tín hiệu để người dẫn livestream thông báo. Với thủ đoạn này, các bị cáo cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của nạn nhân.