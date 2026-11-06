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Pháp luật

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Lộ diện cá nhân dùng 226 sổ đỏ để bảo đảm khoản nợ 935 tỷ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan

Tân Châu

TPO - Trong diễn biến mới nhất trong vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan có chi tiết ông Trần Nhật Bằng đã đồng ý dùng 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tài sản bảo đảm, giải quyết khoản nợ gốc 935 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.

Theo kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung của vụ án xảy ra tại Công ty BMC, SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2010, các lãnh đạo Công ty BMC (gồm Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng) đã thống nhất với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ.

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Bà Trương Mỹ Lan trong một phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Trong tổng số tiền giải ngân, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo rút và sử dụng 1.235 tỷ đồng (sau đó đã hoàn trả 300 tỷ đồng, còn dư nợ gốc 935 tỷ đồng) chuyển cho hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Để khắc phục nghĩa vụ tài chính và xử lý hậu quả khoản nợ gốc 935 tỷ đồng này đối với Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã thống nhất với ông Trần Nhật Bằng (Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bằng Đại Lộc Group Tây Ninh) về việc sử dụng tài sản do ông Bằng sở hữu để làm tài sản bảo đảm.

Cụ thể, khối tài sản bảo đảm này gồm 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Trần Nhật Bằng, với tổng diện tích lên tới 55,8 ha tọa lạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Vào năm 2025, giá trị tài sản này tương đương 2.399,4 tỷ đồng.

Đối với các tài sản bảo đảm, bao gồm cả khối bất động sản 55,8 ha tại Tây Ninh do ông Trần Nhật Bằng đứng tên, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp xử lý, ngăn chặn biến động pháp lý theo đúng quy định pháp luật nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước và ngân hàng.

Bà Trương Mỹ Lan dù không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự bổ sung trong vụ án này do đang chấp hành hình phạt tù chung thân từ các bản án trước đó, cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường, khắc phục toàn bộ nghĩa vụ tài chính liên quan đến số tiền gốc 935 tỷ đồng và các khoản lãi, phí phát sinh.

Theo nội dung vụ án, do đầu tư dàn trải 20 dự án dẫn đến mất cân đối tài chính, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty BMC Nguyễn Văn Ngọc cùng cựu Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Phạm Lê Hùng đã nhờ bà Trương Mỹ Lan tác động để vay hơn 4.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB, gây thiệt hại gần 19.800 tỷ đồng. Quá trình này, bà Trương Mỹ Lan sử dụng 1.235 tỷ đồng (còn nợ gốc 935 tỷ đồng).

Để che giấu sai phạm trong việc lập báo cáo tài chính, ông Ngọc và ông Hùng tiếp tục chỉ đạo đưa hối lộ cho cựu Giám đốc Công ty Kiểm toán Quy Chuẩn Trần Văn Nhị (bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”).

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng về các tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Tham ô tài sản" và "Đưa hối lộ"; Số bị can khác bị đề nghị tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”; Nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB và Tín Nghĩa bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

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#Trương Mỹ Lan #Vạn Thịnh Phát #Ngân hàng SCB #Công ty BMC #Tây Ninh #Trần Nhật Bằng #Bằng Đại Lộc Group Tây Ninh #55 #8 ha đất tây Ninh

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