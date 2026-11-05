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Pháp luật

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Nóng: Khởi tố người phụ nữ lái ô tô chèn ép, tông ngã thai phụ

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Võ Tuyết Sang bị khởi tố sau vụ lái ô tô VF3 đâm xe máy điện, xô xát với một phụ nữ mang thai tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Quyết định này đã được VKSND khu vực 6 - Lào Cai phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 15h ngày 1/11, chị Phạm Thị T. (SN 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường Hoàng Liên, hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Khi đến khu vực chung cư Tecco, phường Lào Cai, do Võ Tuyết Sang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vinfast VF3 mang BKS 24A-376.24 đi cùng chiều nhập làn không bật tín hiệu chuyển hướng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Chị T. tiếp tục đi khoảng 200m rồi dừng lại gần khu vực đèn tín hiệu giao thông cầu Kim Tân.

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Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang.

Tại đây, Sang điều khiển ô tô ép xe của chị T. sát vào lề đường, chị T. điều khiển xe vượt lên phía trước ô tô của Sang để chờ đèn đỏ thì Sang điều khiển ô tô đâm vào xe máy điện của chị T. làm xe đổ xuống lòng đường.

Bức xúc trước hành vi của Sang, chị T. tiến đến mở cửa phụ ô tô và cãi vã với Sang. Võ Tuyết Sang xuống xe, hai bên xô đẩy, cãi chửi nhau. Được người dân can ngăn, Võ Tuyết Sang điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Khi sự việc xảy ra, chị T. đang mang thai 24 tuần, được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai theo dõi, điều trị và được chẩn đoán dọa đẻ non. Theo thông tin bệnh viện cung cấp, sau điều trị, sức khỏe chị T. hiện đã ổn định.

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Thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Tuấn.

Hình ảnh vụ việc được trích xuất từ camera an ninh, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Ngày 4/11, UBND phường Lào Cai có văn bản nhận định vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Tuyết Sang về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, VKSND khu vực 6 – Lào Cai đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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#Võ Tuyết Sang #Ô tô VF3 #Lào Cai #Gây rối trật tự #Khởi tố bị can #Xe máy điện #Phụ nữ mang thai

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