Đáp lại tranh cãi về Tăng Thanh Hà

TPO - Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi đảm nhận nhân vật Hoàng hậu Nam Phương trong dự án "Hoàng hậu cuối cùng". Ê-kíp làm phim thừa nhận ngọc nữ là "phương án cuối cùng" của họ khi gặp khó khăn trong quá trình tuyển chọn.

Quá trình khó khăn của đoàn phim Hoàng hậu cuối cùng khi đi tìm người thủ vai Hoàng hậu Nam Phương.

Được gợi ý mời "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà tới thử vai



Ngày 5/11, nhà sản xuất Hoàng hậu cuối cùng đăng tải video hậu trường, chia sẻ về hành trình đi tìm dàn diễn viên cho dự án điện ảnh. Nhà sản xuất đã tổ chức các buổi casting online và gặp trực tiếp để lựa chọn những gương mặt sáng giá, quá trình kéo dài từ cuối năm 2024 đến năm 2025.

Sau đó, ê-kíp đã tuyển chọn được các gương mặt quan trọng trong phim, bao gồm Ma Ran Đô trong vai Vua Bảo Đại, NSƯT Diệu Đức với vai Đức Từ Cung và Trâm Anh đảm nhận vai Lệ Hà.

Tuy nhiên, đoàn phim mất nhiều thời gian nhất để tìm ra người có thể đảm nhận vai diễn Hoàng hậu Nam Phương.

Theo đạo diễn Bảo Nhân và nhà sản xuất Nam Cito, câu chuyện của phim diễn ra vào thời điểm Bảo Đại và Nam Phương đã có với nhau 3 người con. Nam Phương không còn là tiểu thư trẻ trung và tràn đầy sức sống mà đã trở thành người mẹ, một hoàng hậu trải qua nhiều biến cố cuộc đời, gánh trên vai những áp lực vô hình của trách nhiệm và đứng trước bi kịch của cuộc hôn nhân đang dần đi vào bế tắc. Chính vì thế, để tìm ra được diễn viên hội tụ đủ 3 yếu tố nhan sắc, diễn xuất và thần thái của bậc mẫu nghi thiên hạ rất khó với ê-kíp.

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ: "Với vai Nam Phương Hoàng hậu thì ngay từ đầu, chúng tôi đã không đặt nặng việc tìm gương mặt phải giống hoàn toàn với nguyên mẫu lịch sử. Điều chúng tôi tìm kiếm là diễn viên có thần thái, có khả năng thể hiện được chiều sâu cảm xúc của người phụ nữ đã đi qua nhiều biến cố trong cuộc đời".

Quá trình tuyển chọn cho vai diễn này kéo dài tới gần một năm, ê-kíp cho biết họ đã tổ chức song song hai hình thức tuyển chọn: casting công khai và gửi lời mời riêng đến nhiều diễn viên.

"Có hàng trăm hồ sơ đã được gửi về. Cũng có nhiều diễn viên, người đẹp, hoa hậu được mời lên gặp và thử vai. Nhưng không một ai thực sự khiến chúng tôi cảm thấy đây chính là Nam Phương", Bảo Nhân nói tiếp.

Khi hai đạo diễn đang gặp khó khăn, họ đã nhận được gợi ý mời "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà tới thử vai. Sau khi nhận được lời mời, Tăng Thanh Hà cũng rất thận trọng vì cô đã rời màn ảnh 13 năm để chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Tăng Thanh Hà là "cứu cánh" khi đoàn phim gặp bế tắc vì không tìm được người đủ sức đảm nhận vai nữ chính.

Nữ nghệ sĩ đề nghị ê-kíp tổ chức một buổi đóng thử để xem độ hợp vai, đồng thời mời Ma Ran Đô trong vai Vua Bảo Đại tới diễn cùng. Hai người nhanh chóng nhập vai và tạo được chemistry tốt, vượt qua khoảng cách mười một tuổi.

Theo nhà sản xuất, Nam Phương hoàng hậu trong phim là vai diễn có chiều sâu, chính vì vậy mới khiến Tăng Thanh Hà cảm thấy hứng thú "có một ngọn lửa ở trong tim đang bập bùng cháy lại sau khoảng thời gian rất là lâu", nữ diễn viên nói.

Đạo diễn Nam Cito đánh giá: "Sự chuyên nghiệp, tập trung và khả năng nhập tâm vào nhân vật của Hà đã khiến giúp tôi cảm nhận được rõ thần thái, khí chất cũng như chiều sâu cảm xúc mà nhân vật Nam Phương Hoàng hậu cần có".

Tăng Thanh Hà lường trước được phản ứng

Việc công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu đã gây ra không ít phản ứng trái chiều cho khán giả. Không ít người cho rằng Tăng Thanh Hà có khí chất sang trọng, vóc dáng thanh mảnh nữ tính quyến rũ, thu hút người xem từ cái nhìn đầu tiên.

Danh tiếng của Tăng Thanh Hà với khán giả đại chúng cũng rất tốt, nhiều năm qua dù không đóng phim cô vẫn được gọi là "ngọc nữ màn ảnh". Giao vai nữ chính cho Tăng Thanh Hà là sự lựa chọn của nhà sản xuất khi cô có kinh nghiệm diễn xuất, sức hút với công chúng và truyền thông.

Tuy nhiên, cũng không ít khán giả cho rằng Tăng Thanh Hà đã quá tuổi để đóng vai Hoàng hậu Nam Phương. Không những vậy, ngoại hình và khí chất của cô cũng không giống nguyên mẫu. Nam chính của phim còn là tài tử Ma Ran Đô kém Tăng Thanh Hà tới 11 tuổi, trong buổi họp báo cả hai lộ rõ khoảng cách tuổi tác khiến khán giả quan ngại về khả năng tạo tương tác tình yêu giữa hai diễn viên.

Bản thân Tăng Thanh Hà cũng lường trước được phản ứng của công chúng khi biết cô đảm nhận vai nữ chính. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã phải cân nhắc rất nhiều. Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết định tham gia vì không muốn bản thân nuối tiếc sau này.

Tăng Thanh Hà đẹp nhưng vẫn có ý kiến cho rằng cô không giống nguyên mẫu, ngoại hình cũng có cách biệt tuổi tác với bạn diễn Ma Ran Đô.

Nhà sản xuất, đạo diễn Nam Cito cho biết đây không phải phim lịch sử mà là tác phẩm tâm lý xã hội, vì vậy tiêu chí chọn diễn viên không phải giống hệt nguyên mẫu nhân vật mà phải phù hợp với tinh thần nhân vật: "Ngoại hình, khí chất hay chemistry đều rất quan trọng. Chúng tôi không tìm kiếm người nổi tiếng hay giống nguyên mẫu nhất".

Hoàng hậu cuối cùng là tác phẩm hư cấu, lấy cảm hứng từ các giai thoại về gia đình hoàng tộc cuối cùng của Việt Nam. Phim không tái hiện đầy đủ cuộc đời các nhân vật như bộ tài liệu, mà khai thác đời sống tình cảm của những con người phía sau cánh cổng Đại Nội: cách họ đã sống, lựa chọn và yêu. Đằng sau danh vị hào nhoáng là áp lực nặng nề của những người phải đối mặt với biến cố đời riêng lẫn thời cuộc.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027.