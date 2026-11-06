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Thế giới

Ngân hàng Pháp bị tấn công mạng, 100 triệu euro 'không cánh mà bay'

Minh Hạnh

TPO - Ngân hàng Credit Mutuel Arkea của Pháp cho biết các tin tặc đã đánh cắp khoảng 100 triệu euro trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn, và ngân hàng hiện đang nỗ lực thu hồi số tiền trên. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi tội phạm mạng thực hiện thành công hành vi đánh cắp tiền từ một ngân hàng chính thống.

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(Ảnh minh họa: The Block)

Vụ tấn công mạng nhằm vào ngân hàng Credit Mutuel Arkea diễn ra ngay sau vụ đánh cắp 6,3 tỷ USD tiền điện tử từ sàn giao dịch Binance vào tuần trước, cùng với một loạt các cuộc tấn công mạng nhắm vào tủ lạnh kết nối internet tại châu Âu.

Trong một tuyên bố, Credit Mutuel Arkea cho biết những kẻ tấn công đã sử dụng một tài khoản thuộc ngân hàng này để thực hiện các "giao dịch gian lận". Ngân hàng khẳng định số tiền bị mất không phải ở dạng tiền điện tử, nhưng có khả năng được chuyển đổi sang tiền điện tử sau khi bị đánh cắp.

Credit Mutuel Arkea đã tạm thời đình chỉ một số giao dịch như một biện pháp phòng ngừa, dẫn đến sự chậm trễ trong một số khoản chuyển tiền, nhưng khẳng định tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn của ngân hàng bác bỏ các thông tin trên truyền thông cho rằng Fortuneo - công ty con về ngân hàng trực tuyến - chính là điểm khởi đầu của cuộc tấn công, đồng thời khẳng định cả đơn vị này lẫn tài khoản của khách hàng tại đây đều không liên quan.

Các chuyên gia an ninh mạng chia sẻ với Reuters, mặc dù các cuộc tấn công mạng không phải là hiếm, nhưng việc tiền bị đánh cắp theo phương thức kỹ thuật số trực tiếp từ một ngân hàng là trường hợp bất thường.

Rafay Baloch - Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng và kỹ thuật bảo mật RedSecLabs - cho biết vụ tấn công nhắm vào Credit Mutuel Arkea là chưa từng có tiền lệ tại châu Âu.

Ông nhận định: "Chúng ta đang chứng kiến ​​ngày càng nhiều các cuộc tấn công tinh vi nhắm vào ứng dụng, cũng như các hình thức tấn công kỹ thuật thao túng tâm lý nhắm vào các tổ chức ngân hàng".

Pháp mở cuộc điều tra

Văn phòng công tố Paris cho biết, đơn vị chuyên trách tội phạm mạng của họ đã nhận được đơn khiếu nại từ Credit Mutuel Arkea và lập tức mở một cuộc điều tra, dưới sự chỉ đạo của lực lượng cảnh sát chuyên trách tội phạm mạng tại Pháp.

Mặc dù các vụ tấn công mạng thành công nhắm vào các tổ chức tài chính lớn là điều hiếm gặp, nhưng các cơ quan quản lý tài chính trên toàn cầu đã tăng cường cảnh báo về rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ.

Credit Mutuel Arkea, có trụ sở tại vùng Brittany, là một tập đoàn ngân hàng của Pháp với hơn 5,8 triệu khách hàng và tổng tài sản đạt 211,5 tỷ euro.

Các ngân hàng Pháp thường có hệ thống an ninh mạng vững chắc nhờ vào các yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm mạng ngày càng trở nên cơ hội và sáng tạo hơn.

Năm 2016, những kẻ tấn công đã đánh cắp 81 triệu USD từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở New York. Theo hãng tin Reuters, trước đó, các ngân hàng tại Nga và Ấn Độ cũng từng bị mất số tiền lớn trong các vụ tấn công mạng.

Reuters

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#Pháp #ngân hàng #hacker #tin tặc #tấn công mạng #trăm triệu đô la #trí tuệ nhân tạo #AI

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