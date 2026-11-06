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Pháp luật

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15 ngày ráo riết truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Hồ Văn Tình giữa rừng núi

Phùng Quang

TPO - Theo một số người dân kể lại, cách đây ít ngày, từng có tin nghi ngờ Hồ Văn Tình xuất hiện trở lại tại khu vực rừng núi làng Cây Cày (thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 6/11, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang ráo riết triển khai lực lượng truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình (phạm nhân đang trốn trại giam A2- Bộ Công an) tại khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, cách đây 2 ngày, tức tối 4/11, có tin báo nghi Hồ Văn Tình xuất hiện tại khu vực làng Cây Cày (thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh).

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra sự việc trời tối, khu vực có nhiều cây cối, đồi núi hiểm trở nên đối tượng đã nhanh chóng mất dấu. Sự việc cũng thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi.

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Các chốt chặn quanh khu vực lên núi rừng xã Bắc Khánh Vĩnh ( Khánh Hòa) cả ngày lẫn đêm

Hồ Văn Tình (SN 2002) là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 vẫn đang lẩn trốn. Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Giết người.

Đáng chú ý, dù là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm 4 phạm nhân bỏ trốn, Tình được xác định là đối tượng nguy hiểm, từng có hành vi chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Cụ thể, ngày 7/6/2024, trong quá trình truy bắt Tình liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Á, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai cũ), đối tượng đã dùng dao đâm khiến 2 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị thương.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong ngày 6/11, khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều cây cối rậm rạp, gây không ít khó khăn cho công tác truy tìm. Bên cạnh đó, Hồ Văn Tình với bản tính lì lợm, ngoan cố cũng khiến việc truy bắt của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Những ngày qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn bám địa bàn, vượt qua địa hình rừng núi hiểm trở, dầm mưa, dãi nắng để truy tìm phạm nhân. Công tác truy bắt được triển khai liên tục nhằm sớm đưa đối tượng ra trước pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên cho người dân địa phương.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ người dân. Những người am hiểu địa hình tình nguyện dẫn đường cho cán bộ, chiến sĩ; nhiều gia đình còn chuẩn bị cơm nước, bố trí chỗ nghỉ ngơi cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Anh Lê Khắc Kim (trú thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm) chia sẻ: "Người dân mong muốn các anh sớm bắt được đối tượng còn lại. Nhiều ngày qua, các anh đã quá vất vả, còn người dân thì lo lắng nên ai giúp được gì đều cố gắng hỗ trợ".

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Lực lượng tham gia truy bắt Hồ Văn Tình tại xã Bắc Khánh Vĩnh.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn. Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Tiếp đó, tối 28/10, lực lượng chức năng bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Đến hơn 0h ngày 3/11, phạm nhân thứ ba là Lữ Văn Toàn bị bắt giữ tại khu vực triền núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Hiện Hồ Văn Tình là người cuối cùng trong nhóm 4 phạm nhân trốn trại chưa ra trình diện.

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Đối tượng Hồ Văn Tình.

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#Trại giam A2 #Phạm nhân Hồ Văn Tình #Giết người #Phạm nhân

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