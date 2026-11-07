Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Mỹ treo thưởng 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân của Iran

Minh Hạnh

TPO - Washington đang treo thưởng 20 triệu USD “kèm khả năng hỗ trợ tái định cư” cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Thông báo này được quân đội Mỹ đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhắc lại rằng Tehran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh.

images-50.jpg
(Ảnh: Getty Images)

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chương trình “Phần thưởng vì Công lý” của Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng lên tới 20 triệu USD, kèm theo khả năng hỗ trợ tái định cư, cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan, chẳng hạn như những người thuộc cộng đồng khoa học.

Chương trình "Phần thưởng vì Công lý" được thành lập vào năm 1984, nằm trong khuôn khổ chương trình phần thưởng vì an ninh quốc gia của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhằm chi trả cho các thông tin giúp bảo vệ tính mạng và lợi ích của người Mỹ.

Trong tuyên bố về khoản tiền thưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Iran “không tuân thủ các nghĩa vụ bảo đảm an toàn theo quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này mất khả năng nắm bắt thông tin về quá trình sản xuất và kho dự trữ các thành phần quan trọng của Iran, chẳng hạn như máy ly tâm”.

Thông báo này không đưa ra các tiêu chí cụ thể về việc cung cấp thông tin như thế nào thì sẽ nhận được phần thưởng trị giá 20 triệu USD.

Ông Trump nhiều lần khẳng định các lực lượng Mỹ đã thực sự xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran.

“Nếu chúng ta không tấn công Iran, thì ngày nay đã chẳng còn Israel”, ông Trump phát biểu vào tối 6/11 tại West Palm Beach (bang Florida). “Nếu họ sở hữu vũ khí hạt nhân, họ chắc chắn đã sử dụng chúng. Họ đã có thể san phẳng cả khu vực Trung Đông”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng cho biết Iran đang rất mong muốn chấm dứt xung đột. “Chúng tôi đang làm việc với họ. Họ thực sự rất muốn đạt được một thỏa thuận”, ông nói.

Các nỗ lực ngoại giao từ phía các bên trung gian đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại.

Vào ngày 3/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ của ông vẫn đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại.

Trước đó trong tuần này, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn cần phải “xử lý” một hoặc hai mục tiêu, trong đó có địa điểm được gọi là “Núi Pickaxe” nằm ở miền trung Iran - nơi bị nghi ngờ là cơ sở hạt nhân, dù Tehran phủ nhận điều này.

Reuters

Xem thêm

#Mỹ #Iran #vũ khí hạt nhân #Núi Pickaxe #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Bộ Ngoại giao Mỹ

Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử

Tổng thống Mỹ Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm trợ lý lâu năm Stephen Miller vào vị trí chánh văn phòng. Việc trao một trong những vị trí quyền lực nhất tại Washington cho nhân vật từng là “kiến trúc sư” đứng sau một số chính sách đối nội cứng rắn nhất của ông Trump diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa vừa mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Bước lùi của Tổng thống Mỹ Trump chưa chắc có lợi cho Trung Quốc

Bước lùi của Tổng thống Mỹ Trump chưa chắc có lợi cho Trung Quốc

TPO - Thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể tạo lợi thế cho Trung Quốc trong đàm phán thương mại với Washington. Tuy nhiên về lâu dài, người kế nhiệm Tổng thống Donald Trump có thể không dễ thỏa hiệp với Bắc Kinh như vậy.

Ngân hàng Pháp bị tấn công mạng, 100 triệu euro 'không cánh mà bay'

Ngân hàng Pháp bị tấn công mạng, 100 triệu euro 'không cánh mà bay'

TPO - Ngân hàng Credit Mutuel Arkea của Pháp cho biết các tin tặc đã đánh cắp khoảng 100 triệu euro trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn, và ngân hàng hiện đang nỗ lực thu hồi số tiền trên. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi tội phạm mạng thực hiện thành công hành vi đánh cắp tiền từ một ngân hàng chính thống.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe