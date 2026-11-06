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Thế giới

Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi thư đến Tổng thống Nga, Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tại cuộc gặp các quan chức nhân quyền Nga - Ukraine ở Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã chuyển thư cá nhân tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

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Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trao các lá thư gửi Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga cho các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Theo Pravda, nội dung các lá thư không được tiết lộ.

Cuộc gặp ngày 5/11 được tổ chức để ghi nhận sự thành công của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Oleshky (Kherson).

Thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky có hiệu lực từ ngày 27/10 đến ngày 1/11, đánh dấu thỏa thuận ngừng bắn đáng kể nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Theo bà Melania, gần 800 người đã được sơ tán khỏi Oleshky trong thời gian ngừng giao tranh. Bà chia sẻ rằng mình đã chủ động khởi xướng các cuộc đàm phán với giới chức cả hai nước sau khi biết về tình hình Oleshky tại một sự kiện do bà tổ chức bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Bà cho biết bản thân cùng cố vấn cấp cao Marc Beckman đã làm việc trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine để xác định các điều khoản cho thỏa thuận ngừng bắn này.

Bà Melania nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn tại Oleshky đạt được là nhờ sự hợp tác từ cả hai phía, và đây có thể là một bước tiến quan trọng hướng tới việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực. “Hãy để Oleshky trở thành một tia sáng nhỏ, rồi dần phát triển thành ngọn lửa hòa bình lâu dài”, bà nói.

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Bà Melania Trump phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: AP)

Đại diện phía Ukraine tham dự cuộc gặp bà Melania tại Nhà Trắng gồm có Ủy viên Nhân quyền Dmytro Lubinets và nghị sĩ David Arakhamiia. Đại diện phía Nga gồm có Ủy viên Nhân quyền Yana Lantratova và đặc phái viên của Tổng thống Nga - Kirill Dmitriev.

Tại cuộc gặp, ông Lubinets đã trao tặng bà Melania Trump Huân chương Công chúa Olga hạng Nhất.

"Thay mặt Tổng thống Ukraine và người dân, tôi xin trao tặng bà phần thưởng cấp nhà nước này vì vai trò dẫn dắt, vì trái tim dũng cảm, vì những nỗ lực cứu giúp người dân của chúng tôi cũng như đưa trẻ em Ukraine trở về. Bà đã làm rất nhiều điều cho chúng tôi, và thay mặt toàn thể người dân Ukraine, tôi chỉ có một mong muốn: xin bà hãy tiếp tục công việc tuyệt vời này và tiếp tục hỗ trợ mọi người”, ông Lubinets nói.

Về phía Nga, đặc phái viên Dmitriev đã trao tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ một bức vẽ của một bé gái đến từ Oleshky, sau khi bé "quyết định sống tại Nga cùng gia đình mình".

Ông Dmitriev cũng cho biết, Tổng thống Nga Putin đã cảm ơn bà Melania vì vai trò của bà trong việc đàm phán lệnh ngừng bắn.

Việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy bà Melania Trump đã tham gia vào các vấn đề đối ngoại tích cực hơn so với một số người tiền nhiệm. Các đệ nhất phu nhân trước đây thường chỉ thực hiện các chuyến công du nước ngoài nhằm lan tỏa thiện chí của Mỹ và phần lớn tránh can dự vào các quốc gia đang có xung đột.

Pravda, AP

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#Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump #lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine #Oleshky #Ukraine #Nga #xung đột Nga - Ukraine

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