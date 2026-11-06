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Phú Quốc xây trung tâm hành chính mới

Nhật Huy

TPO - Ngày 6/11, UBND Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức khởi công xây dựng Trụ sở Trung tâm Hành chính đặc khu mới, quy mô 9 tầng nổi. Công trình được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa bộ máy hành chính, phục vụ công tác tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Dự án Trụ sở Trung tâm Hành chính Đặc khu Phú Quốc đặt tại khu vực trung tâm Dương Đông, trên diện tích khu đất hơn 2ha, tòa nhà có tầng hầm và 9 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 36.700 m².

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Phối cảnh Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc.

Tòa nhà trung tâm hành chính mới sẽ là nơi làm việc tập trung của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các phòng, ban chuyên môn thuộc đặc khu.

Công trình được thiết kế với thông điệp về một Phú Quốc đoàn kết, năng động, hiện đại, hướng tới khát vọng vươn tầm quốc tế.

Dự án phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9/2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, khi được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo ông Khoa, việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính mới nhằm khắc phục tình trạng trụ sở các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc còn hạn chế hiện nay. Tòa nhà mới hình thành không gian làm việc tập trung, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

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Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc phát biểu,

Công trình cũng được được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phối hợp, tổ chức các hoạt động đối ngoại và sự kiện quốc tế trong khuôn khổ APEC 2027, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Phú Quốc.

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#Phú Quốc #Trung tâm Hành chính Phú Quốc #APEC 2027 #khởi công #An Giang

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