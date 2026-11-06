Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quặn lòng lời kể của người cha ngóng bóng con trai lớp 6 trước cổng trường bị cháy

Thanh Phong - Minh Vy

TPO - Như thường lệ, anh P.V.H. chở con trai ra bến xe buýt để đi học vào đầu giờ chiều. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), anh đã vĩnh viễn mất con. Sự ra đi đột ngột của cậu học trò lớp 6 khiến gia đình, thầy cô và cả khu phố bàng hoàng, xót xa.

Sáng 6/11, không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ trên phố Ngọc Hồi (Hà Nội). Từ sáng sớm, đại diện Trường THCS Kim Liên cùng nhiều phụ huynh trong lớp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Bà con hàng xóm, tổ dân phố liên tục túc trực, xắn tay giúp đỡ dọn dẹp, chuẩn bị lo hậu sự cho cháu P.A.K. (sinh năm 2015) – học sinh lớp 6 tử vong trong vụ hỏa hoạn tại trường học vào trưa hôm trước.

tai-xuong-2.jpg
Sáng 6/11, đại diện Trường THCS Kim Liên đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nam học sinh lớp 6 tử vong trong vụ hỏa hoạn tại trường.

Ngồi thẫn thờ trước di ảnh con, anh P.V.H. vẫn chưa thể tin bi kịch vừa ập đến. Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, anh nhớ lại, trưa 5/11, anh tự tay chở con ra bến xe buýt đi học. Trường cũ của cháu P.A.K vốn ở gần nhà hơn, nhưng do đang xây dựng nên các cháu phải chuyển sang học tạm tại cơ sở mới trên phố Hoàng Tích Trí (quận Đống Đa).

Khoảng hơn 11h ngày 5/11, sau khi đưa con ra bến xe, anh H. trở về nhà. Vừa nhận tin trường cháy, anh gọi điện cho con nhưng không được nên đã nhanh chóng tới hiện trường để tìm kiếm.

"Đến nơi, tôi đứng ở ngoài cổng chờ các cháu học sinh ùa ra, nhưng chờ mãi vẫn không thấy con mình. Đến khi các bạn ra hết mà con vẫn bặt vô âm tín", anh H. nghẹn ngào. Đang hoảng loạn tìm kiếm, anh nhận điện thoại từ vợ báo có một học sinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Vội vã chạy đến nơi, người cha chết lặng khi nhận ra đó là con trai mình.

Cú sốc quá lớn khiến mẹ cháu K. suy sụp hoàn toàn. "Từ chiều qua khi biết tin, mẹ cháu không trụ được, ngất xỉu và hiện vẫn đang phải nằm viện. Vợ tôi sốc quá...", anh H. xót xa.

Nhắc đến con trai, người cha rưng rưng cho biết K. rất ngoan, chăm học. Cuối tuần được nghỉ, anh thường đưa con đi bơi. Ngôi nhà nhỏ có hai chị em giờ đây mãi mãi thiếu vắng hình bóng của cậu bé hiền lành.

Sự việc đau lòng không chỉ là cú sốc với gia đình mà khiến cả khu phố rơi nước mắt. Bà Lan, hàng xóm của gia đình anh H., nghẹn giọng: " Thường thì tôi vẫn thấy hai mẹ con đưa nhau đi học, chị lớn đi xe buýt, còn mẹ đưa cháu K. đi học. Cháu ngoan ngoãn, đi qua lúc nào cũng chào hỏi bà. Mới hôm qua thôi mà nay cháu đã không còn".

Theo bà Lan, gia đình cháu sống rất hòa đồng, tình cảm. Khi có chuyện, cả khu phố từ trong ra ngoài đều tập trung lại hỗ trợ. "Xót xa lắm nhưng chẳng biết làm thế nào, số phận nghiệt ngã quá, chúng tôi chỉ biết xắn tay giúp đỡ và động viên bố mẹ cháu vững vàng", bà Lan nói.

Bà Hoàng Hoa, một người hàng xóm khác, cũng túc trực cùng gia đình từ hôm qua. Bà Hoa cho biết, ngay khi nhận hung tin, mọi người đã cùng gia đình đến bệnh viện ngóng chờ tin tức. "Chúng tôi chờ đến 20h tối qua thì có kết quả xét nghiệm xác định chính xác là cháu", bà Hoa ngậm ngùi.

tp-c_59d2043b-71f3-4eea-bac9-555cc63db755-3347.jpg
1105.jpg
3507.jpg
Hình ảnh đám cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (cơ sở tạm) trưa 5/11.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng hơn 12h ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (cơ sở học tạm chờ thi công trường cũ). Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 13h, đám cháy được dập tắt, không để cháy lan. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện cháu K. đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm

#cháy trường Kim Liên #Trường THCS Kim Liên #học sinh tử vong #vụ cháy Hà Nội #Phan Vĩnh Hưng #hỏa hoạn trường học

Cùng chuyên mục

Cư dân tại 246 căn hộ dự kiến di dời tại Kim Văn - Kim Lũ đề nghị công khai hồ sơ pháp lý dự án

Cư dân tại 246 căn hộ dự kiến di dời tại Kim Văn - Kim Lũ đề nghị công khai hồ sơ pháp lý dự án

TPO - Cư dân tại 246 căn hộ thuộc 4 tòa chung cư ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) mong muốn cơ quan chức năng rà soát, công khai toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án. Bảo vệ quyền lợi người mua nhà ngay tình, bảo vệ quyền lợi cho cư dân để cư dân an cư lạc nghiệp.

Hà Nội phân luồng xe máy quanh ga S9 đến tháng 5/2027

Hà Nội phân luồng xe máy quanh ga S9 đến tháng 5/2027

TPO - Kể từ ngày 3/11, hàng loạt phương tiện lưu thông qua công trường ga ngầm S9 (tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội) sẽ được điều hướng sang lộ trình mới, đồng thời khu vực này chuẩn bị xén vỉa hè để mở rộng nút giao chống ùn tắc.

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe