Đường phố tắc không lối thoát sau cơn mưa lớn

TPO - Những vật liệu đã qua sử dụng được đưa vào ngôi nhà với diện mạo mới, kết hợp hoa giấy, nghệ thuật giấy bồi và các chi tiết thủ công mang dấu ấn văn hóa Huế. Công trình hướng đến một không gian sống giản dị, gần gũi và yên tĩnh.