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Đường phố tắc không lối thoát sau cơn mưa lớn

Nam Giang

TPO - Sau cơn mưa lớn vào sáng sớm ngày 6/11, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều người đi xe lên vỉa hè để tìm lối thoát.

VIDEO: Đường phố tắc không lối thoát sau cơn mưa lớn.
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Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, sáng sớm 6/11, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông cục bộ ở một số khu vực. Tại Hà Nội, sáng nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
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Cơn mưa lớn từ sáng sớm kéo dài đến giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng, Trường Chinh, Vành đai 2, Vành đai 3... ùn tắc kéo dài, các phương tiện chật vật di chuyển.
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Đường Nguyễn Trãi tắc dài hàng km từ nút giao Vành đai 3 đến Ngã Tư Sở.
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Đường Vành đai 2,5 mới thông xe ken đặc các phương tiện vào sáng sớm.
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Xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè tìm lối thoát.
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Mưa lớn khiến nhiều điểm úng nước, các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.
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Lái xe lộ vẻ mệt mỏi khi nhích từng bước trên đường.
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Ùn tắc xảy ra tại nhiều điểm trên đường Láng vào sáng nay.
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Các phương tiện chôn chân trên cầu vượt Ngã Tư Sở.
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Ùn tắc trên cầu vượt Thái Hà.
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Phố Tây Sơn hướng về nội đô ùn tắc, không còn lối thoát.
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Tình trạng ùn tắc cục bộ trên nhiều tuyến phố ảnh hưởng đến việc đi làm, đi học của nghìn người dân.
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Đến 9h20, mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn ở mức cao. Ảnh: Google Maps.

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#Hà Nội #Ùn tắc giao thông #Mưa lớn #Ngập úng đô thị #Giao thông giờ cao điểm

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