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Hoa hậu

Khám phá sân khấu 'Dệt miền thanh xuân' trước giờ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh - Hồng Vĩnh - Trọng Tài

TPO - Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong ba tháng qua, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã sẵn sàng cho đêm chung kết bùng nổ và tỏa sáng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).

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Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại Quảng trường Danh Vọng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Ý tưởng của tổng đạo diễn khi xây dựng sân khấu đêm chung kết là Dệt miền thanh xuân", lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dệt lụa trong quá khứ và đến ngày nay, thể hiện những nét đẹp, những hương sắc của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.
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Tối 4/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi có mặt tại sân khấu để tập luyện cùng 25 thí sinh.
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Nét rạng rỡ của hai Á hậu tại sân khấu.
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Người mẫu Ngọc Anh Nana - đạo diễn catwalk cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - hướng dẫn 25 thí sinh về tuyến catwalk, thần thái trên sân khấu.
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25 thí sinh tập luyện hăng say tới khuya, chuẩn bị cho đêm thi quan trọng nhất.
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Ban tổ chức đã tính toán kỹ từng tiết mục, hình ảnh trình chiếu, âm thanh và ánh sáng nhằm tạo nên không gian nghệ thuật hấp dẫn. Mục tiêu là để khán giả không chỉ theo dõi các phần thi mà còn được hòa mình vào không khí của một chương trình biểu diễn có âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc.
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Sau khoảng 3 tháng rèn luyện, các cô gái đã trưởng thành, tự tin hơn khi xuất hiện trên sân khấu. Họ sẽ là trung tâm của chương trình, được ví như những bông hoa rực rỡ nhất.
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Thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh và Gouband Lisa trong phút nghỉ giải lao. Dù gặp chấn thương ở chân, Lisa vẫn chăm chỉ tập luyện.
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Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh trình diễn tự tin. Cô cho biết mẹ và em trai có mặt tại sân khấu chung kết để cổ vũ trong đêm thi quyết định.
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Sải bước tự tin của các cô gái sau quãng thời gian được rèn giũa ở nhà chung.
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Đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana và biên đạo Khoa Nguyễn liên tục nhắc nhở các thí sinh.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh hoa hậu #Đồi Rồng #chung kết hoa hậu #Hà Trúc Linh #Ngọc Anh Nana #sân khấu chung kết

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