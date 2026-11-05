Khám phá sân khấu 'Dệt miền thanh xuân' trước giờ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nguyễn Thục Uyên Nhi cho biết đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô còn mang trách nhiệm của một hoa khôi, đại diện hình ảnh nữ sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với cô, mục tiêu không chỉ là danh hiệu mà còn là cơ hội dùng tiếng nói, sức hút truyền thông để thực hiện những dự án thiện nguyện tầm vóc hơn.