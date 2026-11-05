Khám phá sân khấu 'Dệt miền thanh xuân' trước giờ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong ba tháng qua, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã sẵn sàng cho đêm chung kết bùng nổ và tỏa sáng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).
TPO - Còn hai ngày tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh háo hức khi hàng chục, thậm chí cả trăm người thân, bạn bè dự kiến đến cổ vũ trong đêm thi quan trọng nhất. Đinh Hoàng Gia Linh cho biết bố mẹ cô đã có mặt tại Hải Phòng, tranh thủ du lịch trước khi tiếp sức cho con gái trong đêm thi 7/11.
TPO - Trong thử thách ứng xử, Vũ Thị Khánh Vi khẳng định đã sẵn sàng trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương tin rằng nếu đăng quang, hành trình của mình truyền cảm hứng để người trẻ vượt qua giới hạn, tự tin tỏa sáng theo cách riêng.
TPO - Từng dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế, MC Đức Bảo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm thi quyết định của Hoa hậu Việt Nam 2026. Đồng hành với anh là MC Khánh Vy, gương mặt quen thuộc của VTV.
TPO - Bà Lê Thị Thùy Ninh - Ủy viên Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết ê-kíp đang khẩn trương chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 tại Hải Phòng, dự kiến đón hơn 7.000 khán giả trực tiếp. Bên cạnh việc tạo điều kiện để thí sinh tỏa sáng, Ban tổ chức chú trọng đưa bản sắc văn hóa địa phương vào chương trình nghệ thuật.
TPO - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục “làm khó” thí sinh với những câu hỏi gợi mở và phần hỏi sâu từ chính câu trả lời của các cô gái.
TPO - Nguyễn Thục Uyên Nhi cho biết đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô còn mang trách nhiệm của một hoa khôi, đại diện hình ảnh nữ sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với cô, mục tiêu không chỉ là danh hiệu mà còn là cơ hội dùng tiếng nói, sức hút truyền thông để thực hiện những dự án thiện nguyện tầm vóc hơn.
TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi cao 1,74 m, có chứng chỉ tiếng Trung HSK 5, vui khi được nhận xét giống Hoa hậu Tiểu Vy. Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, cô nói mình trưởng thành, chỉn chu hơn trước máy quay nhưng lưu luyến khi sắp phải chia tay nhà chung.
TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuyên đêm tập luyện cùng 25 thí sinh, chuẩn bị trao lại vương miện, kết thúc nhiệm kỳ tại Quảng trường Danh Vọng, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
TPO - Top 25 lần đầu bước ra sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2026 để tập luyện màn đồng diễn.
TPO - Các câu hỏi ứng xử ở đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 không đánh đố thí sinh, mỗi câu hỏi đều có tính gợi mở, không đóng khung vào những nội dung trả lời nhất định. Vì vậy, Ban tổ chức, Ban cố vấn khuyên thí sinh nên trả lời theo đúng nhận thức, lứa tuổi, tránh tình trạng "học tủ".
TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết việc đầu tư xuyên suốt từ hoạt động nhà chung đến các đêm thi nhằm cùng Báo Tiền Phong nâng cao chất lượng tổ chức, bồi đắp uy tín cuộc thi đã được xây dựng gần bốn thập kỷ.
TPO - Hoàng Thị Hà Phương cho biết cả cô và gia đình đều bất ngờ trước những thay đổi sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh Hải Phòng thấy mình trưởng thành, điềm đạm hơn và muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng dù có giành vương miện hay không. Cô tự hào khi Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai Hoa hậu Việt Nam.
TPO - Dưới ánh hoàng hôn tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng, sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dần thành hình. Cả trăm công nhân khẩn trương thi công xuyên ngày đêm, hoàn thiện các hạng mục để thí sinh bắt đầu ráp sân khấu từ tối 4/11, chuẩn bị cho đêm thi quyết định ngày 7/11.
TPO - Nhận câu hỏi giả định để luyện kỹ năng ứng xử về giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, thí sinh Gouband Lisa nhắc đến tình yêu gia đình, lòng biết ơn và sự giúp đỡ nhau trong khó khăn. Với cô, những giá trị ấy cùng ẩm thực, tà áo dài và cảnh sắc làm nên vẻ đẹp Việt Nam.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện nhuần nhuyễn, sẵn sàng cho tiết mục đồng diễn quan trọng nhất ở đêm thi chung kết vào ngày 7/11.
TPO - Nguyễn Thị Hoa từng đăng quang Miss HUTECH 2025, còn Mai Thị Yến Nhi là Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, có hơn bốn năm làm vũ công. Hai cô gái quyết tâm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.